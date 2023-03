Mulher perde ação contra Globo e terá que pagar advogados da emissora

A mulher que alega ser a inspiração para a novela da Globo 'A Dona do Pedaço', exibida em 2019, perdeu a ação movida na Justiça contra a emissora. Ela pedia indenização de R$ 15 milhões e queria que a Globo ficasse proibida de usar o nome da novela.

A boleira Sandra Rodrigues Campos garantia que a história de Maria da Paz, vivida por Juliana Paes, era, na verdade a sua história de vida. Com isso, ela pediu a indenização por danos moraes, materiais e pela não participação nos lucros.

Na ação, Sandra alegou que nasceu em Rio Verde, Goiás, e aos 30 anos se mudou para São José do Rio Preto, em São Paulo. Lá, ela começou vender bolos caseiros para sustentar a si e a filha. Os doces eram feitos a partir de receitas que aprendera com a vó.

Ela afirmou ainda que se identificava como 'A Dona do Pedaço' antes da exibição da novela. A justiça, no entanto, não reconheceu as provas apresentadas, negou os pedidos de Sandra e ainda a condenou a pagar R$ 1,5 milhão referentes aos honorários dos advogados da Globo.

Ela tem o direito à justiça gratuita e não precisará realizar o pagamento, a menos que, nos próximos cinco anos, tenha condições de arcar com os custos. Sandra Regina ainda pode recorrer da decisão.