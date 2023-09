Polícia indicia agressor de Victor Meyniel por homofobia

O delegado João Valetim Neto, da 12ª Delegacia, em Copacabana, concluiu nesta sexta-feira, 8, que o médico Yuri Moura Alexandre, agressor do ator Victor Meyniel, será autuado por lesão corporal, injúria por homofobia e falsidade ideológica.

O delegado disse que o depoimento de Karina de Assis Carvalho, prestado pela amiga que divide apartamento com o médico, na quarta-feira, 6, não trouxe novos fatos que desfazem as acusações relacionadas a Yuri, conforme o g1.

“A Polícia Civil encerrou as diligências e tudo que foi produzido desde o dia do flagrante foi encaminhado à Justiça. Enviamos ao MP que vai decidir se oferece denúncia pelas mesmas acusações. Chegamos a pensar que o depoimento da Karina Carvalho trazia novos fatos, mas eles não eram relevantes porque nada justificava aquela agressão", disse o delegado.

Estudante de medicina agrediu o ator diversas vezes | Foto: Reprodução

A acusação de falsidade ideológica se deve ao fato de Yuri ter mentido ao dizer à polícia que era médico da aeronáutica, o que foi negado pela Força Aérea Brasileira.

Os investigadores ouviram seis pessoas sobre o caso. Em depoimento, Victor negou que tenha ameaçado o estudante de medicina, ou que tenha sido inconveniente com a amiga de Yuri.

Vitor disse que percebeu um “climão” em torno de Yuri e Karina e que, por isso, tentou deixar o clima leve, tentando mais contato com Karina. Além disso, salientou que não foi deselegante e inconveniente, mas que tentou ser amigável.

Karina relatou em seu depoimento que Victor a ameaçou e Yuri também, mas o ator negou. Além disso, Karina disse que o ator entrou em seu quarto quatro vezes, fez deboches e se recusava a ir embora do apartamento.

Crime de Homofobia

Na última segunda-feira, 1°, os advogados de Yuri apresentaram a certidão de casamento dele com outro homem. No entanto, de acordo com o juiz de plantão, conforme informação do g1, o fato de Yuri se relacionar com outro homem, não significa que ela não possa ter sido homofóbico. A acusação de lesão corporal que pesa sob Yuri pode se tornar grave depois de novo laudo pedido pela polícia.

O caso

Victor e Yuri se conheceram na noite da última sexta, em uma boate próxima do prédio onde Yuri mora. Os dois foram juntos até o apartamento do estudante, mas se desentenderam no local e começaram a discutir na portaria do prédio, quando Yuri agrediu Victor com uma sequência de socos no rosto.

Victor disse que as agressões mais violentas ocorreram depois de perguntar, já na portaria: "Qual o problema, ninguém sabe que você é assumido ?", para o agressor. Nesse momento, de acordo com relato, Yuri teve um ataque de fúria dizendo várias vezes: "Eu não sou viado, viado é você" e "Eu não sou viadinho, viadinho é você".

O estudante foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva na última segunda-feira, 4, durante audiência de custódia. Yuri segue em prisão preventiva no Complexo de Bangu.