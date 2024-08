Rivalidade? Eliana rompe o silêncio sobre rixa com Patrícia Abravanel

Eliana falou sobre suposta polêmica com Patrícia Abravanel - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Eliana revelou pela primeira vez se é verdade a história de briga dela com Patrícia Abravanel nos bastidores do SBT. Em homenagem à loira, antes de sua saída para a Globo, a filha de Silvio Santos chegou a pedir perdão por algo que possa ter chateado a famosa.

A nova apresentadora do Saia Justa, do GNT, negou desavença com a filha de Silvio Santos, de 93 anos. Em entrevista ao jornal O Globo, ela ela garantiu que os rumores não passam de uma tentativa de impor uma rivalidade feminina.

"Isso é parte de um costume de rivalizar mulheres. Se houvesse alguma questão, não teria recebido homenagem ao sair. Sou grata, especialmente, ao Silvio Santos, que brincou muito com isso. Do fundo do meu coração, preciso acreditar que é só brincadeira", disse.

Chegando na Globo, após 15 anos no SBT, Eliana confessou o que motivou essa mudança. "Senti vontade de inovar, mas não sabia de que maneira ia acontecer. Já tinha feito outras transições, fui de cantora para apresentadora e, então, do público infantil para a família brasileira".

"Fiz isso em um ambiente predominantemente masculino. Só havia homens falando aos domingos, em programas de auditório. Gosto de movimentação, de me desafiar", afirmou.

A partir desta semana, cabe lembrar, a loira assumirá o semana do GNT, ao lado de Tati Machado, Bela Gil e Rita Batista. Além disso, neste domingo, 4, ela começará a conduzir um spin-off do programa no Fantástico, da Globo.