Sophie Charlotte homenageia Elizangela e relembra meme: "parceira" | A TARDE

A atriz Sophie Charlotte prestou uma homenagem à veterana das novelas, Elizangela, que morreu nesta sexta-feira, 3, aos 68 anos. A artista não resistiu a uma parada cardiorrespiratória.

Leia mais: Famosos lamentam morte da atriz Elizângela: "marcada pela leveza"

No Instagram, Sophie postou uma foto de uma cena das duas no remake de “Ti Ti Ti", que foi ao ar em 2010. Na época, as duas viveram Stéfany e Nicole, sobrinha e tia que se odiavam, e protagonizaram um dos memes mais conhecidos da internet: a cena em que Nicole dá um tapa na cara de Stéfany, enquanto ela come um pão de sal.

“Obrigada, Elizangela! Meus sentimentos a familiares e amigos. Uma grande parceira de cena! Muito carinhosa!!! A cada cena uma descoberta, uma energia, uma alegria! Sou grata por esse encontro, que me ensinou tanto e segue eternizado no nosso meme!”, escreveu Sophie.

Um dos rostos mais conhecidos da teledramaturgia brasileira, Elizângela do Amaral Vergueiro deu entrada no Hospital Municipal José Rabello de Mello com uma PCR (parada cardiorrespiratória), após ter sido pronto atendida pelas equipes do SAMU.

Em duas oportunidades, no caminho até o hospital e dentro da unidade, ocorreram tentativas de reanimação, mas ambas sem sucesso. A gestão local lamentou o ocorrido e lembrou que já havia atendido a atriz recentemente.

"A Prefeitura Municipal de Guapimirim lamenta a morte da consagrada atriz. Esta é a segunda vez que o sistema de saúde do município atendeu Elizangela. Na primeira, Elizangela deu entrada na unidade com graves problemas respiratórios, e depois de algumas semanas, teve alta da unidade", diz trecho da nota.

Elizangela fez sucesso em produções globais como as novelas "Força do querer" e "A Dona do Pedaço", entre outras.