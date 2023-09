Sthefany Brito revela o que disse no ouvido do irmão Kayky no CTI

A atriz Sthefany Brito falou sobre o estado de saúde do irmão Kayky Brito em seu perfil oficial no Instagram. O ator foi atropelado na madrugada de sábado,2, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, e está internado com politraumatismo corporal no Hospital Copa D’Or.

Na madrugada deste domingo, 3, Sthefany publicou uma foto da infância em que ela aparece abraçada com o irmão e escreveu: “Tô aqui deitada, sem expectativa nenhuma de conseguir dormir, vendo nossas fotos…Vendo o tanto de momentos que já compartilhamos juntos. Mas isso é nada perto de tudo o que ainda temos pela frente, de tudo que nos espera para ser vivido ainda juntos”.

Na publicação seguinte, a atriz contou como reagiu ao ver o irmão no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Miguel Couto, para onde o artista foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros logo após o acidente.

“Falei hoje no seu ouvido que eu sou a mais velha, e que você tinha que me respeitar, e eu estava te dando uma ordem: ‘Volta!, e logo!’. Depois, consertei e falei: ‘Volta, no seu tempo, mas volta! Nós fizemos um combinado: você fica calmo e forte, e nós aqui não mediremos esforços pela sua recuperação”, completou.

Sedado e em ventilação mecânica

Kayky Brito está sedado e em ventilação mecânica, segundo boletim médico divulgado pelo Hospital Copa D'Or, onde ele está internado.

"O paciente Kayky Fernandes de Brito foi admitido nessa tarde no Hospital Copa D'Or, vítima de politraumatismos. Nesse momento, encontra-se sedado e em ventilação mecânica. Ele deverá permanecer sob cuidados na UTI", informou.

Antes de ser transferido para o Hospital Copa D'Or, Kayky Brito foi encaminhado para o Hospital Miguel Couto, no Leblon, onde recebeu os primeiros atendimentos e foi submetido aos primeiros exames. O ator foi diagnosticado com politraumatismo e traumatismo cranioencefálico. De acordo com o empresário do ator, o estado de saúde dele é considerado "grave", mas ele está "estável".

No momento em que Kayky foi atropelado, ele estava acompanhado por amigos. Brito deixou o local para ir até seu carro e, na volta, foi atingido pelo veículo. Segundo o Splash, o motorista, identificado como Diones da Silva, alegou que o ator apareceu "repentinamente correndo" no meio da pista. O teste de embriaguez constatou que o motorista não estava alcoolizado.

Kayky Brito é conhecido por seu papel na novela “Chocolate com Pimenta”, em 2003, quando ele interpretou a personagem Bernadete, e por seu trabalho em "O Beijo do Vampiro", novela de 2002 na qual ele interpretou Zeca.