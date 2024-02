Venâncio engravidou a própria filha? Entenda história de "Renascer" | A TARDE

Os internautas ficaram enojados com a cena de “Renascer” que foi ao ar na noite da quarta-feira, 24. No episódio, o capataz Venâncio, vivido pelo baiano Fábio Lago, apareceu olhando a própria filha, Maria Santa (Duda Santos), com desejo.

Com isso, o personagem acabou deixando no ar que deflorou a filha mais velha, Marianinha. A herdeira já chegou a ser mencionada várias vezes na história por ter sido expulsa de casa devido a uma gravidez. No entanto, a Globo não escalou uma atriz para o papel.

"Como é bunita! É inté pecado falá... Mais essa diaba chega a sê mais bonita que a ôtra! E é minha fia, disgraça! Num posso dexá ‘contecê aquilo ôtra veiz! É, Venâncio, cênum pode!", disse Venâncio ao espiar Maria Santa, que recolhia roupas do varal.

Veja a cena

Nas redes, muita gente se chocou. Alguns internautas, inclusive, elogiaram bastante a atuação de Fábio.

"Que cena nojenta", disse uma pessoa no Twitter. "O Venâncio é um porco nojento, mas o que o Fábio Lago está bem nesse papel não é brincadeira não, viu", comentou outro telespectador.

Além do momento emblemático, o terceiro capítulo também trouxe outras falas que induziram os telespectadores a pensar que Venâncio violentou a filha mais velha. Em uma delas, a mulher dele, Quitéria (Belize Pombal) deixou transparecer com a patroa, Nena (Quitéria Kelly) que o marido poderia ter mesmo engravidado a herdeira mais velha, como todos falam na região. Nena, então, a aconselhou a conversar com Maria Santa para explicar que nem o pai dela pode tocar suas partes íntimas.

Já José Inocêncio (Humberto Carrão), grande amor de “Santinha”, também estranhou o fato de o jagunço não querer nem recebê-lo para falar da filha. Ele, então, ficará a par da fofoca de que Venâncio "cria as filhas para ele mesmo".

Criada por Benedito Ruy Barbosa e adaptada pelo neto do autor, Bruno Luperi, assim como “Pantanal”, Renascer é ambientada em Ilhéus, na Bahia. Está previsto que o remake ficará no ar até setembro deste ano no horário nobre da Globo.