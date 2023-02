Zé de Abreu é levado de maca da gravação após ser derrubado por jegue

Durante gravações da novela Mar do Sertão, exibida pela TV Globo às 18h, o ator Zé de Abreu passou por um acidente com um jegue e precisou ser levado de maca do set de filmagem.



Intérprete do personagem coronel Tertúlio, o ator de 76 anos de idade se esbarrou no animal, caiu de costas e sentiu dores após a queda. Atendido de acordo com os protocolos da emissora, foi imobilizado, colocado em uma maca e levado de ambulância para o hospital.

Zé de Abreu passa bem, repousa em casa e deve fazer uma tomografia no sábado.

chama a ambulancia da própria Globo, e leva para o hospital para exames. Foi o que eu fiz. Ja tive alta, estou em casa, de repouso. Sábado faço ressonância para confirmar a tomografia de hoje. Por enquanto é só. — José de Abreu (@zehdeabreu) February 24, 2023