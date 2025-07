Dança além do padrão: corpos dissidentes ganham o palco em Salvador

Grupo baiano ocupa a cena com arte e diversidade - Foto: Divulgação

A Cia. Representativa de Dança volta aos palcos no dia 23 de outubro, às 19h, com o espetáculo “é sobre se (RE)ENCONTRAR”, seu segundo projeto coreográfico autoral. A apresentação acontecerá em Salvador e reúne duas obras inéditas: “LÁGRIMA” e “Em Algum Lugar Tem Alguém”, que exploram as vulnerabilidades afetivas e os caminhos emocionais do reencontro consigo e com o outro.

Sob direção de Mariana Calabrese, “LÁGRIMA: O sincero, o vulnerável e o êxtase” nasceu de um mergulho íntimo em processos de escrita criativa, dramaturgia e composição corporal. A proposta é transformar emoções como dor, desejo, frustração e alegria em movimento poético e sensível.

A obra valoriza o que impulsiona verdadeiramente cada intérprete, fazendo do sentimento o centro da cena.

Já “Em Algum Lugar Tem Alguém”, solo interpretado por Mariana e dirigido por Monalisa Azevedo, resgata páginas do diário da bailarina escritas no início da vida adulta. Em cena, surgem reflexões sobre o amor romântico, a busca por pertencimento afetivo e a vivência de um corpo dissidente em meio às expectativas sociais.

Corpo político e representativo

A Cia. Representativa de Dança, criada em Salvador no final de 2023, nasceu da inquietação de Mariana Calabrese diante da escassez de espaços para corpos fora dos padrões. A companhia aposta em diversidade, reunindo dez bailarines com diferentes vivências: mulheres gordas, magras, negras, brancas, trans e pessoas não-binárias.

A companhia estreou com o espetáculo “MULAMBA: Resiliência, Revolução e Resistência” em 2024 e desde então tem reafirmado seu compromisso com a representatividade, o feminismo, a decolonialidade e a crítica aos padrões estéticos opressores.

“A falta de representatividade sempre me motivou, não haviam companhias em que meu corpo fora do padrão fosse bem vindo, logo eu pensei: se não existem espaços para nós, então vamos criá-los”, declara Mariana.