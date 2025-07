Grátis! Festa de Santa Dulce terá Adelmário Coelho e Padre Antônio Maria

Programação cultural será concentrada na Praça Irmã Dulce - Foto: Reprodução

Foi apresentada, nesta segunda-feira, 21, a programação da Festa de Santa Dulce dos Pobres 2025. Com o tema “Com Santa Dulce dos Pobres, Somos Peregrinos de Esperança”, a celebração marca o legado da primeira santa brasileira.

Como nos anos anteriores, a festa terá início no próximo dia 1º de agosto e seguirá até o dia 13, com a realização de trezena, missas, apresentações musicais, quermesse e procissões.

Na edição de 2024, a Festa de Santa Dulce dos Pobres gerou mais de 2,7 mil postos de trabalho diretos e indiretos, além de contar com a participação de 171 artistas, 125 expositores na quermesse e 180 estabelecimentos participantes.

Programação da festa

A programação cultural será concentrada na Praça Irmã Dulce (Largo de Roma) reunindo nomes como Johnny Mendes e Orquestra Compassos (dia 9). No dia seguinte (10), haverá um tributo especial à Santa Dulce com Targino Gondim, Del Feliz, Adelmário Coelho e outros convidados. As apresentações ainda terão Banda Dominus (dia 11), Anjos de Resgate (12) e Padre Antônio Maria (13).

O cantor Adelmário Coelho ressaltou a satisfação em estar presente nos festejos deste ano. “É uma honra poder participar desta festa, trazendo o nosso forró, a nossa cultura, principalmente porque ela (Santa Dulce) tinha também uma admiração muito especial pela cultura nordestina. Não sei se foi uma grande acordeonista, mas, de qualquer forma, se divertia muito com a sanfona”, declarou.

As ações incluem ainda “Santa Dulce Itinerante”, com a imagem da santa visitando paróquias de Salvador até 8 de agosto. Os fiéis ainda poderão participar de atividades paralelas como a vila gastronômica, serviços de saúde gratuitos, caminhada das Amigas de Dulce, carreata, passeio ciclístico e a Rota da Fé.

A agenda inclui ainda diversas procissões pela cidade, como a da Memória (dia 3 de agosto, às 8h), que sairá do Santuário de Santa Dulce para a Igreja da Conceição da Praia; a dos Arcos (dia 8, às 17h, saindo da Igreja do Bonfim para o Santuário de Santa Dulce); e a dos Nós (dia 12, às 15h, do Santuário de Santa Dulce para a Igreja do Bonfim).

O encerramento da festa, no Dia de Santa Dulce dos Pobres (13), será marcado pela Missa Campal que será presidida pelo arcebispo e primaz do Brasil, cardeal Dom Sérgio da Rocha, às 17h. Após o evento, acontecerá a Procissão da Luminosa que ocorrerá da Praça Irmã Dulce com destino à Colina Sagrada.