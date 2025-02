De graça! Versão de clássico de Shakespeare é apresentado em Salvador

Adaptação de "Sonho de uma Noite de Verão" estreia neste mês - Foto: Divulgação

Salvador recebe nesse mês de fevereiro uma nova versão do espetáculo "Sonho de uma Noite de Verão". A adaptação de Cleise Mendes da clássica comédia de William Shakespeare marca a formatura da turma de Interpretação Teatral da Escola de Teatro da UFBA. A estreia será no dia 07 de fevereiro, no Teatro Martim Gonçalves, às 19h.

Considerada uma das mais brilhantes comédias de Shakespeare, "Sonho de uma Noite de Verão" traz para a cena personagens icônicos, como Titânia e Oberon, rainha e rei das fadas, e Puck, o travesso arquiteto das confusões e reviravoltas da história.

Na adaptação para esta montagem, a dramaturga Cleise Mendes, membro da Academia Baiana de Letras, enfatiza o jogo teatral da obra ao dar destaque ao grupo de atores que ensaia e representa uma "peça dentro da peça".

Com direção de Elisa Mendes (Filipa, Joana d’Arc) e George Mascarenhas (Na Fila, Mar), e preparação de Vica Hamad, a montagem explora o jogo de cena, onde os atores constroem e desconstroem seus personagens diante do público.

O espetáculo conta com trilha sonora e direção musical de Luciano Salvador Bahia, figurinos de Zuarte Jr., adereços de Elis Brito e produção de Eva e Lidiane.

No elenco, Adrián Araújo, Ananda Mariposa, Bárbara Oliveira, Bianca Porto, Fanny, Ingrid Sipriani, Laís Sant’Anna, Letícia Conde, Liz Vernin, Maria Pereira, Terena França e Victor Sampaio dão vida aos personagens desse clássico do teatro mundial.

Serviço

Espetáculo: Sonho de uma Noite de Verão

Local: Teatro Martim Gonçalves – Escola de Teatro da UFBA

Endereço: Rua Araújo Pinho, 292 – Canela – Salvador – BA

Datas: de 07 a 09 e de 12 a 16 de fevereiro, às 19h

Classificação etária: 12 anos

Entrada franca – Retirada de senhas na bilheteria do teatro