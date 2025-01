De volta à folia: Samba de São Lázaro anuncia 1ª festa do ano

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Após ser suspenso em 23 de novembro de 2024 devido a reclamações de moradores sobre o nível elevado de som, o Samba de São Lázaro retorna ao bairro da Federação, em Salvador, para a sua primeira edição oficial de 2025.

A festa, marcada para esta sexta-feira, 10, a partir das 19h, contará com apresentações de Os Favoritos e Natália Magno no Largo do São Lázaro. No início do mês, o evento realizou uma edição especial no Largo da Tieta, no Pelourinho, mas agora retorna à sua localização tradicional.