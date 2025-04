Dia Nacional da Biblioteca terá programação especial

Mês é marcado por diversas atividades comemorativas - Foto: Ilustrativa | Freepik

A Fundação Pedro Calmon, unidade vinculada à Secretaria de Cultura da Bahia, irá desenvolver uma série de atividades para celebrar os espaços e a leitura. No Dia Nacional das Bibliotecas (09 de abril), a Biblioteca Juracy Magalhães Júnior, no Rio Vermelho, terá programação especial.

Com o tema "Bibliotecas Inteligentes: desafios, oportunidades e o papel da pessoa bibliotecária", a programação no espaço começa a partir das 14h, com o Coral Raio de Luz; Mesa de Conversa com a presença da Professora do ICI/UFBA, Debora Leitão; da Doutora em Educação, Lícia Beltrão; da Bibliotecária da BPM de Ribeiro do Pombal, Glaucia Alves; Diretora da Biblioteca Infantil Monteiro Lobato, Patrícia Porto. O evento será finalizado com o samba do Grupo Musical Banjo Verde.

O diretor-geral da Fundação Pedro Calmon, Sandro Magalhães, destaca a importância da celebração do Dia Nacional das Bibliotecas para a promoção da cultura.

“Além de abrir espaço para o debate sobre valorização e a importância dos espaços de conhecimento, aprendizado e cultura, o evento será em homenagem à contribuição das bibliotecas para a humanidade e promoção da democratização do acesso ao livro e ao conhecimento. Em abril reforçamos esse debate no sistema de bibliotecas públicas da Bahia com o objetivo de trazer a sociedade para mais perto desses equipamentos tão importantes para a promoção e democratização cultural”.

Além da celebração ao Dia Nacional do Livro, o mês é marcado por diversas atividades comemorativas como o Dia Nacional do Livro Infantil (18 de abril), Abril Indígena, Festival de Contação de Histórias, aniversário da Biblioteca Infantil Monteiro Lobato e Biblioteca de Extensão (18 de abril).