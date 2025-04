Saiba como trocar livros gratuitamente em Salvador

O escambo de livros acontece no próximo final de semana. - Foto: Foto: Ilustrativa | Freepik

Está na hora dos livros velhos ganharem novos donos. No próximo sábado, 12, acontecerá a 55ª edição do escambo de livros, das 14 às 17 horas, no Dique do Tororó, embaixo do restaurante ‘A Porteira’, em Salvador.

O evento está sendo promovido pelo projeto ‘Navegue do Bem’ e consiste na troca de uma obra literária por outra, contida no acervo.

A regra é levar os livros limpos e dentro dos critérios de aceite estabelecidos previamente por eles.

Dentre os objetos proibidos para a troca estão: