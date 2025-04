Bando de Teatro Olodum abre oficinas gratuitas; saiba detalhes

As oficinas são gratuitas e podem ser feitas por maiores de 18 anos - Foto: Foto: Adeloyá Ojú Bará | Divulgação

Estão abertas as vagas para as oficinas gratuitas do Bando de Teatro Olodum. O grupo anunciou o Projeto Erê, em comemoração aos seus 35 anos de existência, a fim de reforçar a valorização da cultura negra na capital baiana e no mundo.

Não é necessário ter experiência em artes cênicas para participar das aulas oferecidas pelo grupo, que vão de teatro, dança, música, memória a identidade. O projeto também conta com cursos técnico-profissionalizantes de iluminação cênica, sonorização, produção cultural e técnicas de audiovisual.

As oficinas estão previstas para acontecer entre os dias 23/4 e 28/7, em três núcleos da capital baiana: Centro Cultural de Plataforma (Subúrbio Ferroviário), Espaço Cultural Uruguai (Cidade Baixa) e Espaço Xisto Bahia nos Barris (Centro).

É obrigatório ter mais de 18 anos e ainda não ter participado de outra oficina promovida pelo Bando para poder ingressar no projeto. As inscrições são gratuitas e iniciam nesta segunda-feira, 07, através de um formulário online disponível no perfil do Instagram do Bando de Teatro Olodum, que pode ser acessado através do link: https://www.instagram.com/bandodeteatroolodum.

“Durante as Oficinas, nós, do Bando, compartilhamos nossas experiências nesses 35 anos de cena, com uma metodologia desenvolvida por nós, que estimula os talentos existentes nessas comunidades em trocas artísticas fantásticas. Muitos artistas negros que hoje atuam nos palcos e nas telas pelo país foram despertados pelas Oficinas de Performance Negra do Bando”, explica a atriz, diretora e escritora Cássia Valle, do Bando de Teatro Olodum.