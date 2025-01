Diretor de ‘Ainda estou aqui’, Salles é 3º cineasta mais rico do mundo

Walter ocupa a 760ª posição no ranking global da Forbes - Foto: ETIENNE LAURENT | AFP

O cineasta brasileiro Walter Salles, diretor do filme 'Ainda estou aqui', que marcou o prêmio Globo de Ouro da atriz Fernanda Torres na categoria Melhor Atriz em Filme de Drama, é um dos mais ricos cineastas do mundo. Atrás de George Lucas e Steven Spielberg, Salles tem fortuna avaliada em US$ 4,5 bilhões, cerca de R$ 30 bilhões.

Leia mais:

>> VÍDEO: Fernanda Torres chega ao tapete vermelho do Globo de Ouro

>> Sorridente, Fernanda Torres publica foto antes do Globo de Ouro; veja

>> Fernanda Torres vai ganhar o Globo de Ouro, garante revista americana

>> Global quase desbancou Fernanda Torres em "Ainda Estou Aqui"

Porém, a maior parte da sua fortuna não advém da sua carreira no cinema, mas da sua herança familiar já que Walter Salles é neto do fundador do atual Itaú Unibanco e membro de uma das famílias tradicionais de banqueiros do Brasil.

Além disso, seu pai, o embaixador Walther Moreira Salles, investiu na indústria do nióbio em Minas Gerais após conhecer o Almirante Arthur W. Radford, da Marinha dos Estados Unidos, quando comprou parte das ações da empresa que atualmente domina 80% do mercado mundial

Walter ocupa a 760ª posição no ranking global da Forbes e está entre os brasileiros mais ricos. Estudou economia na PUC-RJ e fez licenciatura em comunicação audiovisual pela Universidade do Sul da Califórnia (EUA).