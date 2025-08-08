Do Mundo Bita a Ruth de Souza: Lázaro Ramos revela próximos livros

Lázaro Ramos revelou os próximos lançamentos de sua carreira como escritor - Foto: Agatha Victoria

Na Praça das Artes, no Centro Histórico de Salvador, o ator e escritor baiano Lázaro Ramos marcou presença, nesta sexta-feira,8, na mesa 'Bate- Papo com o Autor', mediada por Catarina Neris.

Em entrevista ao Grupo A TARDE, Lázaro falou sobre a continuação do seu livro Na Minha Pele, lançado em 2017, e revelou que, neste segundo livro, publicado em 2025, ele aprofunda questões relacionadas à sua mãe e aborda temas relevantes para a sociedade.

"Na Nossa Pele é uma continuação de uma conversa que começou lá em 2017, falando de assuntos importantes, como a luta antirracista, sobre identidade, desta vez aprofundando mais a história da minha mãe", contou Lázaro.



Autor de cerca de dez obras, entre livros infantis e adultos, Lázaro revelou os próximos lançamentos de sua carreira como escritor: "Esse é um ano muito especial na minha trajetória, porque fui escrevendo vários livros e, coincidentemente, todos serão lançados este ano."

"Então, já lancei o 'Na Nossa Pele'; para o público infantil, lancei 'Sinto o que Sinto, um passeio pelos sentimentos', em parceria com o Mundo Bita", completou.

O autor ainda comentou sobre o lançamento do livro que homenageia a grande atriz brasileira Ruth de Souza, falecida em 2019. A obra já está em pré-venda.

"Agora, no segundo semestre, em setembro, vou lançar a biografia da Dona Ruth Souza, que se chama Rainha da Rua Paissandu. E, em outubro, lanço mais um infantil, que é sobre ancestralidade."

Ao final da entrevista, Lázaro desabafou sobre o impacto inesperado de seus livros no público e refletiu sobre os sentimentos que teve no início da carreira literária.

"Em algum momento eu achava que o que eu escrevia não importava, sabe?", contou.

"Fui um autor que, com 12 anos de idade, já escrevia, mas achava que os assuntos que eu queria discutir não seriam importantes para ninguém. E hoje em dia o público abraçou meus livros", concluiu o ator.

