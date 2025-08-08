Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CULTURA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NOVOS LANÇAMENTOS

Do Mundo Bita a Ruth de Souza: Lázaro Ramos revela próximos livros

Na Flipelô, ator baiano destaca a continuação de Na Minha Pele e celebra sua produção na literatura brasileira

Por Agatha Victoria e Dara Medeiros

08/08/2025 - 16:48 h
Lázaro Ramos revelou os próximos lançamentos de sua carreira como escritor
Lázaro Ramos revelou os próximos lançamentos de sua carreira como escritor -

Na Praça das Artes, no Centro Histórico de Salvador, o ator e escritor baiano Lázaro Ramos marcou presença, nesta sexta-feira,8, na mesa 'Bate- Papo com o Autor', mediada por Catarina Neris.

Em entrevista ao Grupo A TARDE, Lázaro falou sobre a continuação do seu livro Na Minha Pele, lançado em 2017, e revelou que, neste segundo livro, publicado em 2025, ele aprofunda questões relacionadas à sua mãe e aborda temas relevantes para a sociedade.

Leia Também:

Escritor baiano Diego Cardoso participa da 9ª edição da Flipelô
Nova série? Tatiana Amaral diz se livros eróticos vão ser adaptados
Afeto e resistência: peça Vovô roda terreiros de Salvador e interior

"Na Nossa Pele é uma continuação de uma conversa que começou lá em 2017, falando de assuntos importantes, como a luta antirracista, sobre identidade, desta vez aprofundando mais a história da minha mãe", contou Lázaro.

Autor de cerca de dez obras, entre livros infantis e adultos, Lázaro revelou os próximos lançamentos de sua carreira como escritor: "Esse é um ano muito especial na minha trajetória, porque fui escrevendo vários livros e, coincidentemente, todos serão lançados este ano."

"Então, já lancei o 'Na Nossa Pele'; para o público infantil, lancei 'Sinto o que Sinto, um passeio pelos sentimentos', em parceria com o Mundo Bita", completou.

O autor ainda comentou sobre o lançamento do livro que homenageia a grande atriz brasileira Ruth de Souza, falecida em 2019. A obra já está em pré-venda.

"Agora, no segundo semestre, em setembro, vou lançar a biografia da Dona Ruth Souza, que se chama Rainha da Rua Paissandu. E, em outubro, lanço mais um infantil, que é sobre ancestralidade."

Ao final da entrevista, Lázaro desabafou sobre o impacto inesperado de seus livros no público e refletiu sobre os sentimentos que teve no início da carreira literária.

"Em algum momento eu achava que o que eu escrevia não importava, sabe?", contou.

"Fui um autor que, com 12 anos de idade, já escrevia, mas achava que os assuntos que eu queria discutir não seriam importantes para ninguém. E hoje em dia o público abraçou meus livros", concluiu o ator.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

lázaro ramos literatura

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Lázaro Ramos revelou os próximos lançamentos de sua carreira como escritor
Play

Lobão 'incendeia' a Concha com Rock em estado bruto e celebra 50 anos de carreira

Lázaro Ramos revelou os próximos lançamentos de sua carreira como escritor
Play

VÍDEO: Fernanda Torres chega ao tapete vermelho do Globo de Ouro

Lázaro Ramos revelou os próximos lançamentos de sua carreira como escritor
Play

Web resgata Claudia Leitte trocando hit de Saulo: "Canto pra Javé"

Lázaro Ramos revelou os próximos lançamentos de sua carreira como escritor
Play

Tony Salles confirma primeiro ensaio de verão; saiba detalhes

x