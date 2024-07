Drag queen baiana Nininha lança nova plataforma de música

A primeira drag queen do pagode baiano, mais conhecida como Nininha Problemática - Foto: Divulgação

A primeira drag queen do pagode baiano, mais conhecida como Nininha Problemática, lançou o seu novo projeto “Na Muvuca”, uma plataforma sobre música e diversidade.

>>> Nininha Problemática fala sobre estreia e importância da Parada LGBTQ+

A artista, que agora adota apenas o nome Nininha, vive um novo momento em sua carreira com a estreia da festa “Na Muvuca”, que vai acontecer na próxima sexta-feira, 12, e com o programa de rádio de mesmo nome, previsto para estrear em agosto, na Rádio Educadora.

O evento vai contar com 8 horas de música e com convidados como os DJs Belle, Libre Ana, Latty, Errari, Telefunksoul e a drag queen Fera Sunshine, a partir das 21h, no Bahia Sunset Bar, Largo dos Aflitos. Os ingressos estão à venda no Sympla e custam R$ 20 no primeiro lote.

“A nossa narrativa é de misturar mesmo, ‘Na Muvuca’ vem pra celebrar a música, sem rótulos específicos, misturar tribos e pessoas. A proposta ultrapassa as ondas do rádio, como originalmente foi pensada, e vira uma festa, diversa, alegre e eclética. Chegando também em um momento de carreira importante, de retomada pra mim”, explicou Nininha.

Na Muvuca no Rádio

Primeiro programa radiofônico na Bahia apresentado por uma artista drag queen com foco em música, o “Na Muvuca” vai ir ao ar na Rádio Educadora. Veiculado nas tardes de sábado, o programa será 100% focado em música, com recorte eclético e diverso, destacando novidades, tendências e apresentando novos artistas da cena independente da Bahia e do Brasil.

“Eu quero trazer realmente essa mistura. Aquecer a galera, já que o programa será uma pré-balada, e promover uma experiência musical diversa, múltipla e divertida”, completou Nininha.