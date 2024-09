Dublador de One Piece e mais: o que rola no Bon Odori nesta sexta

Bon Odori é um evento já bem conhecido entre jovens e adultos - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O Festival de Cultura Japonesa de Salvador - Bon Odori é um evento já bem conhecido entre jovens e adultos, onde, ao longo dos anos, amantes de cosplay, mangá, animes e da rica cultura tradicional do Japão têm se reunido.

De amanhã até domingo, o Parque de Exposições (avenida Paralela) receberá a 16ª edição do festival, com os palcos Haru (shows e apresentações), Natsu (artes marciais) e Mirai (cultura pop), além do espaço Bon Odori, Expoagro, Seagri, Espaço de Compras e Showroom.

“É mais difícil você conhecer uma pessoa que nunca tenha ido ou ouvido falar do festival do que uma pessoa que conhece, então realmente o nosso festival se tornou marcante em Salvador. O nosso objetivo é divulgar a cultura da comunidade japonesa em Salvador, que é carente em eventos como este. O Bon Odori é voltado para toda a família, então temos desde crianças até idosos. É um evento realmente que consegue abarcar todo tipo de público”, afirma Marcelo Naoto, presidente da Associação Cultural Nippo-Brasileira de Salvador (Anisa), que organiza o festival.

Com uma base de grupos tradicionais e jovens que se apresentam desde as primeiras edições do festival, todo ano a programação apresenta atrações inéditas para cativar o público. Desta vez, um dos destaque é o dublador Wendel Bezerra, voz brasileira de personagens importantes da cultura pop japonesa, como Goku, de Dragon Ball Z (aquele mesmo do “falecido” programa TV Globinho) e Sanji, do One Piece, além do icônico Bob Esponja.

“Para mim é sempre um prazer estar com um público. É o meu combustível, é o que me dá alegria, paixão, e vibração para entrar no estúdio e fazer o meu trabalho. Minha expectativa é tirar a curiosidade que as pessoas têm, contar como funciona os bastidores da dublagem, brincar com as vozes, falar as frases icônicas que as pessoas adoram do Bob Esponja, do Goku. As pessoas esperam muito por esse momento de ver ao vivo uma frase, uma música que marcou a adolescência e a infância da maioria das pessoas”, conta Wendel Bezerra, que se apresenta no Palco Haru no domingo.

Tradições japonesas

De danças tradicionais a oficinas de culinária japonesa, o Bon Odori XVI traz o tema “Lendas Japonesas” para dialogar com o público de Salvador. Abeya, atração musical internacional, o grupo Hanabi de dança tradicional, o dublador Glauco Marques, conhecido pela voz de Zoro em One Piece e Marcio Okabe, com palestra sobre origamis no Espaço Bon Odori, a programação tem o objetivo de divulgar as diversas manifestações culturais nipônicas.

“A gente tem uma base de atrações que o público já gosta há bastante tempo, mas a gente tenta trazer novidades para que o público também não fique cansado de ver o mesmo. Então, este ano a gente ficou com bastante no nosso tema do evento. A gente trouxe atrações que as pessoas só vão poder experienciar este ano, como é o caso do Wendel Bezerra, um momento de homenagem ao mangá e aos animes”, ressalta Naoto.

Um dos grupos que se apresenta no sábado, no Palco Haru, principal palco de atrações, é o Hanabi. Formado por dançarinas descendentes de japoneses de Salvador, o grupo se formou a partir das aulas de japonês promovidas pela ANISA. Apresentando-se desde 2010 como um grupo jovem da instituição, no ano passado, as artistas formaram uma companhia própria para reverenciar a dança Nihon Buyo, mesclada com elementos do pop.

“A gente mistura uma dança tradicional com algumas músicas mais agitadas, que mexem mais os braços. A gente usa muito leque, o guarda-chuva japonês, misturando esse estilo tradicional com um pouquinho da modernidade”, explica Alice Nagawa, uma das integrantes do Hanabi

“No Japão tem muitas festividades com dança. Quando você dança, você está dançando com os seus antepassados, e no caso do Hanabi é uma forma de expressar a cultura japonesa bem tradicional no Japão. São apresentações como muitas danças e cores. Além da culinária que muita gente conhece, a gente quis mostrar que existem outros elementos importantes desta cultura. A nossa dança passa alegria e leveza”, afirma a dançarina soteropolitana de ascendência japonesa.

Cultura pop presente

Outra novidade desta edição é a criação do Palco Mirai, voltado para os otakus, como são chamados os fãs de animes e mangás.

Este palco de apresentações voltados para cultura pop busca preencher uma lacuna na cidade de eventos para este público jovem, que têm nos produtos da cultura japonesa uma grande paixão, que chega mesmo a motivar um estilo de vida próprio.

“Vimos em conjunto a necessidade de trazer atrações voltadas para este público, então, ano passado a gente já tinha feito um palco menorzinho como um projeto e, este ano, a gente ampliou com o Palco Mirai, junto com a Coca-Cola. A gente fez essa expansão voltada realmente para experiência cultural mais jovem, porque em outros estados existem muitos eventos voltados para a cultura pop japonesa de mangás, de games, só que aqui em Salvador é mais retraído isso”, conta Naoto.

A cultura pop japonesa também estará presente em outros espaços do festival, do palco principal ao espaço Bon Odori, além do famoso concurso de cosplay que acontece todos os anos. Todo mundo está convidado a mergulhar neste universo, deixando fluir seu ninja, sua gueixa interior ou o seu personagem de anime favorito.

Na parte culinária, o público poderá aproveitar pratos tradicionais japoneses em cerca de 40 opções gastronômicas que oferecem sushi, tempurá, udon e lamen.

Também serão realizadas oficinas com chefs renomados da cozinha oriental como André Matias, Rodrigo Ávila, Marlene Fukushima, Marly Sugimoto (Sakura) e os chefs das empresas da Kikkoman e da Mondial, todos confirmados.

“Eu amo a cultura japonesa. A minha relação com ela começou através dos animes, porque aí eu fui tendo mais contato com esse universo. Sou fã do povo japonês e um dos meus maiores sonhos na vida é visitar o Japão. Com o Goku, esse universo me encantou ainda mais culturalmente, a organização, disciplina, a ideia de saber viver em comunidade e de se reerguer frente às grandes dificuldades. Eu me inspiro muito no universo lúdico e mágico do Japão”, afirma Wendel Bezerra.

“Para mim é uma honra estar do outro lado, nessa conexão com o fã. Foi de onde eu vim: eu era o público de eventos como o Bon Odori. Para mim é nostálgico, faz parte das minhas raízes. Desde os anos 80 sou apaixonado pelos animes e pela cultura japonesa; eu sempre olhava aqueles cenários e as vozes dos dubladores e ficavam marcados em mim. Então, essa paixão começou com Yu Yu Hakusho, passou por Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball, que me fez amar cada vez mais a cultura japonesa e me levou à dublagem”, conta Glauco Marques que se apresenta na sexta-feira e no sábado no festival.

O terceiro lote para o Bon Odori está disponível e custa R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia entrada) na sexta-feira do evento; já no sábado e domingo, custa R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia entrada).

Os ingressos podem ser adquiridos no Balcão Pida do Salvador Shopping, do Salvador Norte Shopping, do Shopping Piedade, do Shopping Paralela e na Central do Carnaval, localizada no Shopping da Bahia. Online, os ingressos são vendidos através da plataforma Ticket Maker.

‘XVI Festival de Cultura Japonesa de Salvador - Bon Odori’ / A partir de amanhã até domingo (01) / Parque de Exposições de Salvador (Av. Luis Viana Filho, 1222, Itapuã) / Funcionamento: sexta-feira (30/08, das 10h às 22h), sábado (31/08, das 10h às 22h) e domingo (01/09, das 10h às 21h)

