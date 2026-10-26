Durval Lelys anuncia novas edições da Trivela em Salvador

Quando a caravela entrou na arena do Centro de Convenções Salvador, a Trivela deixou de ser saudade. No alto da embarcação, Durval Lelys reencontrou os foliões de abadá que voltavam a cantar e pular atrás do trio. Era a cena que muitos esperaram anos para viver novamente, ao som de sucessos que embalaram amizades, amores e tantos Carnavais.

Expectativa e emoção marcaram a espera pela entrada da Trivela na arena do Centro de Convenções Salvador. - Foto: Victor Mascarenhas

Com ingressos esgotados, a edição de sábado, 24, teve mais de quatro horas ininterruptas de música. Ao fim da apresentação, Durval deu ao público um novo motivo para celebrar: anunciou novas edições da festa em Salvador. “A Trivela voltou para ficar! Estou realizado e muito feliz com o resultado do que estamos vivendo aqui hoje. A Trivela Salvador é uma realidade e está comprovado que esta é a primeira de muitas que vêm por aí”, declarou.

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Clássicos do Asa e encontro com Biel Brito

No repertório, Durval revisitou sucessos que marcaram sua trajetória com o Asa de Águia, como “Quebra Aê”, “Tôa Tôa”, “Dança do Vampiro”, “Pra Lá de Bragadá”, “Vale Night”, “Não Tem Lua”, “Manivela” e “Sonho de Amor”.

As fantasias também fizeram parte da festa. Foliões vestidos de vikings incorporaram o abadá aos figurinos e levaram para a arena uma brincadeira que dialoga com o humor e os personagens presentes na carreira de Durval.

Foliões combinaram abadás e fantasias de vikings para celebrar o retorno da Trivela a Salvador. - Foto: Victor Mascarenhas

A apresentação teve ainda a participação de Biel Brito, que cantou ao lado do anfitrião. Anunciado em julho como sucessor de Felipe Pezzoni na Banda Eva, o artista assumirá os vocais do grupo após o Carnaval de 2027.

Ao falar sobre a retomada, Durval destacou as relações que se constroem em torno da música baiana. “O Axé Music é uma força muito grande, em que o alto-astral, a brincadeira, o amor, a paquera e o relacionamento humano são praticados intensivamente. É disso que a gente precisa muito hoje em dia”, afirmou.

A caravela que percorreu o país

Criada em 1998, em Arraial d’Ajuda, no sul da Bahia, a Trivela ganhou projeção nacional com o Asa de Águia e um formato que se tornou sua marca: um trio em forma de caravela, puxado por trator, que circula em meio ao público.

O trio em formato de caravela se tornou a marca da Trivela em suas passagens pelo país. - Foto: Victor Mascarenhas

A experiência de acompanhar o artista em movimento consolidou a festa no circuito dos Carnavais fora de época nos anos 2000. Essa trajetória foi registrada em um documentário lançado em 2011.

A retomada nacional começou em 2025, com apresentações em Natal e no Rio de Janeiro. Neste ano, a festa passou por Belém e João Pessoa antes de chegar à cidade natal do cantor, com uma nova estrutura visual e tecnológica.

Realizada pela Oquei Entretenimento e pela 2GB Entretenimento, a edição de Salvador preservou a proximidade entre artista e foliões. Segundo Durval, a realização em área privada permite reviver a dinâmica dos antigos circuitos com mais conforto e segurança.