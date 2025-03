Emoção no hospital: músicos da Timbalada levam alegria para pacientes

Visita tem como objetivo levar o poder terapêutico da música para instituições de saúde - Foto: Ascom/HGRS

Músicos da banda Timbalada transformaram o ambiente do setor de Hemodiálise do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), levando o clima do Carnaval para pacientes, nesta quarta-feira, 19. Com um gesto de solidariedade, o cantor Buja e os músicos Anderson Capacete e Vando Formiga proporcionaram momentos de leveza e diversão para os pacientes em tratamento.

A visita faz parte do projeto 'Música Cura', do cantor Buja, que tem como objetivo levar o poder terapêutico da música para instituições de saúde. “Nós, músicos, temos essa missão de levar alegria através da música. E eu acredito que, com a música, podemos proporcionar momentos de cura emocional”, explicou Buja.

O impacto do gesto foi percebido em muitos rostos. Dona Vilma Ribeiro dos Santos, de 59 anos, estava no meio de uma sessão de hemodiálise, mas a energia da Timbalada a fez esquecer, ainda que apenas por alguns instantes.

Sentada na cadeira de hemodiálise, ela cantava e acompanhava o ritmo das músicas com o corpo. “A música nos faz esquecer, por um momento, que estamos nesta máquina”, afirmou Dona Vilma, com um brilho nos olhos.

A hemodiálise é um processo desgastante, que exige muito dos pacientes tanto fisicamente quanto emocionalmente. Mas, por algumas horas, os músicos da Timbalada contribuíram para uma pausa nesse desafio.

Durante a visita, a interação entre músicos e pacientes foi constante. O grupo, além de cantar e tocar, interagiu com todos no setor, levando um clima de animação e acolhimento.

A presença da banda não foi apenas um espetáculo musical, mas um “abraço” emocional, oferecendo, através da música, a sensação de que, por um momento, os pacientes estavam mais próximos da vida fora do hospital.