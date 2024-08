Entenda o motivo que fez Caçulinha ser enterrado de óculos

Morte de Caçulinha foi informada por familiares - Foto: (Foto: Reprodução | Redes Sociais)

Foi velado, no Cemitério São Paulo, na zona oeste da capital paulista, o corpo do Caçulinha, um dos músicos mais populares do país. O sepultamento aconteceu às três da tarde, no local.

Caçulinha, o apelido de Rubens Antônio da Silva, morreu na madrugada desta segunda-feira, aos 86 anos, na capital paulista. Ele estava hospitalizado há dez dias, se recuperando de um infarto.

Natural de Piracicaba, Caçulinha iniciou a carreira musical como dupla de violeiros do interior de São Paulo, "Caçula e Mariano", quando tocava ao lado do tio. Com o fim da dupla, assumiu o apelido do seu tio, no diminutivo, e passou a se apresentar com o pai.

Como artista solo, gravou o primeiro disco em 1959; depois, vieram mais de 30 discos, em diversos estilos, entre eles até Bossa Nova. Na televisão, passou pela Rede Record, Grupo Bandeirantes, TV Gazeta e também pela Rede Globo, onde criou trilhas sonoras para a emissora. Ele também colaborou por 19 anos com o apresentador Fausto Silva, no programa Domingão do Faustão. Ali, ele se tornou conhecido nacionalmente.

Caçulinha foi velado usando óculos. A sobrinha do artista, Andrea Cavalheiro, disse que o tio era apaixonado pelo acessório, em especial pelo modelo com o qual foi enterrado. “Já que ele gostava tanto, deixa ele ir com seus óculos, essa característica dele. Então, ele será enterrado com óculos”, disse ao Uol.