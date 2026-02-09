Escola de Dança da Funceb oferta mais de 1300 vagas em 30 modalidades

- Foto: Lucas Malkut

A Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb) está com inscrições abertas para os Cursos Livres 2026 da Escola de Dança, oferecendo mais de 1300 vagas em 30 modalidades. As aulas acontecem entre 23 de fevereiro e 11 de dezembro de 2026, em diferentes dias e horários.

As atividades serão realizadas na Escola de Dança da Funceb e no Centro de Formação em Artes (CFA), no Pelourinho, nos seguintes dias e horários: Segundas e quartas-feiras, terças e quintas-feiras, à noite (das 18h30 às 19h30) e (19h40 às 20h40) intercalando as modalidades com professores diferentes. As aulas ministradas às sextas-feiras terão duração de 2h (cada aula), de 18h30 às 20h30, para igualar à carga horária dos outros dias.

Os cursos são abertos a pessoas a partir de 15 anos, com ou sem experiência em dança. O investimento é de R$ 150,00 mensais ou R$ 40,00 por aula avulsa, com pagamento direto ao professor ou professora responsável no dia da aula.

Entre as modalidades disponíveis estão Afrobeats, Street Jazz, Dança Charme, Dança Afro, Jazz, Teatro, Vogue Femme, entre outras. No total, são 30 opções para quem deseja explorar diferentes estilos e técnicas de dança.

Confira tabela completa com todas as modalidades no site da Funceb.

Serviço

Cursos Livres 2026 – Escola de Dança da Funceb