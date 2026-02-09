Esquadrão Marte está de volta: Ryan Reynolds resgata clássico brutal dos anos 90

Siga o A TARDE no Google

Esquadrão Marte é formado por Throttle, Vinnie e Modo - Foto: Reprodução

Prepare o ronco dos motores! A Maximum Effort, produtora do ator Ryan Reynolds, confirmou oficialmente que o clássico Esquadrão Marte (Biker Mice from Mars) ganhará uma nova série animada. O projeto marca o retorno dos ratos motoqueiros mais famosos da cultura pop, prometendo resgatar a brutalidade e as guitarras rasgadas que definiram a infância de quem cresceu sintonizado na TV nos anos 90.

Originalmente lançada nos Estados Unidos em setembro de 1993, a série ficou no ar até fevereiro de 1996, totalizando 65 episódios de pura ação. No Brasil, o desenho estreou em 1994 e se tornou um dos pilares da TV Colosso, na TV Globo, marcando uma geração que saía da escola correndo para ver as perseguições em Chicago.



Diferente de outros reboots recentes, o foco de Reynolds não é um live-action polido para agradar todas as idades, mas sim uma animação que mantenha o peso e a estética "suja" que os fãs originais exigem.

Quem são os lendários Ratos Motoqueiros?

Para quem precisa refrescar a memória (ou para os novos fãs), o trio de Marte é composto por personagens com personalidades únicas e habilidades de combate inconfundíveis. Eles fugiram da guerra em seu planeta natal para proteger a Terra dos gananciosos Plutarkianos.

Conheça o esquadrão:

Throttle : O líder nato. Com sua icônica bandagem sobre os olhos e uma moto vermelha potente, ele é o estrategista do grupo. É a mente por trás das missões, sempre equilibrando o caos com táticas de combate.

: O líder nato. Com sua icônica bandagem sobre os olhos e uma moto vermelha potente, ele é o estrategista do grupo. É a mente por trás das missões, sempre equilibrando o caos com táticas de combate. Vinnie : O "bad boy" carismático. Reconhecido pela sua máscara prateada (que cobre cicatrizes de batalha) e sua moto rosa/fúcsia, Vinnie é o mais ágil e imprudente. Adora o perigo, um bom flerte e é mestre em explosivos.

: O "bad boy" carismático. Reconhecido pela sua máscara prateada (que cobre cicatrizes de batalha) e sua moto rosa/fúcsia, Vinnie é o mais ágil e imprudente. Adora o perigo, um bom flerte e é mestre em explosivos. Modo : O gigante gentil e leal. Dono de um braço biônico e de uma moto verde robusta, Modo é a força bruta do trio. Apesar de seu tamanho intimidador, ele possui o coração mais generoso do grupo, mas não hesita em "esmagar" vilões que cruzam seu caminho.

Trio de ratos salvavam o dia enquanto pilotavam suas motos | Foto: Reprodução

Febre de vendas: dos episódios para as prateleiras

O sucesso de Esquadrão Marte foi tão avassalador que ultrapassou a tela da TV. A franquia se tornou um fenômeno de licenciamento, ganhando uma linha de bonecos de ação (action figures) que hoje são itens raros de colecionador.

Fabricados pela Galoob, os brinquedos permitiam que as crianças recriassem as batalhas contra os Plutarkianos com motos que disparavam mísseis e figuras articuladas dos heróis. Quem não teve (ou quis ter) um boneco do Modo com seu braço biônico ou o Vinnie com seu capacete prateado?

Bonecos do Esquadrão Marte | Foto: Reprodução

Por que Ryan Reynolds é o nome certo para o projeto?

Conhecido mundialmente por revitalizar o anti-herói Deadpool, Reynolds provou que sabe lidar com franquias que exigem um tom mais ácido e caótico. A escolha pela animação em vez do live-action é uma vitória estratégica:

Liberdade visual : A estética 2D clássica permite cenas de ação impossíveis de replicar com fidelidade em filme sem perder o charme original.

: A estética 2D clássica permite cenas de ação impossíveis de replicar com fidelidade em filme sem perder o charme original. Público fiel : A série visa atingir o público adulto que sente falta da "brutalidade divertida" dos desenhos da era MTV.

: A série visa atingir o público adulto que sente falta da "brutalidade divertida" dos desenhos da era MTV. Nostalgia pura : A promessa é de que o ronco dos motores e a trilha sonora de rock pesado sejam os pilares da nova produção.

FAQ: Tudo o que você precisa saber sobre o retorno

1. Quando a série original passou no Brasil?

A série estreou no Brasil em 1994 pela TV Globo e também passou em canais como Fox Kids e Multishow. Ela teve 3 temporadas originais.

2. Por que o desenho ganhou tantos brinquedos?

Esquadrão Marte foi desenhado para seguir o sucesso de franquias como Tartarugas Ninja. A mistura de heróis animais, motocicletas customizadas e armas tecnológicas era o combo perfeito para o mercado de brinquedos dos anos 90.

3. A nova série será continuação ou reboot?

O projeto está sendo tratado como um desenvolvimento inédito que respeita a essência do original. A ideia é "recarregar" a franquia para os padrões atuais de animação sem perder a alma dos anos 90.

4. Onde será transmitida a nova série de Esquadrão Marte?

Ainda não foi anunciado o canal de streaming oficial, mas com o peso da Maximum Effort, espera-se uma disputa entre gigantes como Disney+, Netflix ou Paramount+.

5. Ryan Reynolds vai dublar algum personagem?

Embora ainda não confirmado, é muito provável que Reynolds empreste sua voz a um dos protagonistas ou a um vilão icônico, dado seu histórico de envolvimento direto em seus projetos.

6. Por que Esquadrão Marte foi tão famoso?