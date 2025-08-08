Menu
LITERATURA

Escritor baiano Diego Cardoso participa da 9ª edição da Flipelô

Baiano é autor do livro ‘Em Contos’

Por Redação

08/08/2025 - 14:10 h
Diego Cardoso participa da Flipelô
Diego Cardoso participa da Flipelô -

Um dos maiores expoentes da literatura baiana dos últimos anos, o escritor Diego Cardoso participa da nona edição da Feira Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô), que acontece no Centro Histórico de Salvador, de 6 a 10 de agosto. O evento também contará com outras personalidades artísticas, como o ator e escritor Lázaro Ramos.

Diego realizará uma sessão de autógrafos nesta sexta-feira, dia 8, no Espaço da Vila Literária, localizado na Praça Tereza Batista.

Com menos de dois anos de lançamento, o autor já acumula grandes conquistas, como a participação nas bienais do Rio de Janeiro, da Bahia e de São Paulo, sendo esta última a maior da América Latina.

Na capital baiana, Diego vem realizando sessões de autógrafos em diversos espaços culturais, como o Entre Folhas e Ervas, Pub Casa nº 1, Cantina Volpi, Rooftop 180° e Antique Bistrô.

Sua obra literária de estreia, intitulada “Em Contos”, aborda temas que envolvem relacionamentos, como amor, paixão e sexualidade, além de reflexões sobre o cotidiano da vida.

“Foi uma maravilhosa surpresa ter recebido este convite, que será a minha primeira participação na Flipelô. Creio que será uma experiência única. O Pelourinho, por si só, já é um lugar tomado por histórias e muita cultura. Um evento como este vem para abrilhantar, ainda mais, esse lugar tão mágico”, revela o escritor.

