LANÇAMENTO
Escritora lança livro inédito de coleção Lendas Africanas dos Orixás
Lançamento vai acontecer no Cine Glauber Rocha
Aos 87 anos, a escritora e artista visual Edsoleda Santos vai lançar um livro da coleção ‘Lendas Africanas dos Orixás’. Esgotada nas prateleiras das livrarias, as obras dela estão de volta, com uma obra inédita.
O lançamento de ‘Oiá-Iansã – Epa Heyi!’ e relançamento do box com os 12 títulos acontecem neste sábado, 1º, às 16h, na livraria Terra Libris, localizada no Cine Glauber Rocha, no Centro Histórico.
A autora estará presente para bate-papo com Valéria Pergentino, sócia-diretora da Solisluna. O evento é aberto ao público.
Voltada para o público infanto-juvenil, a série Lendas Africanas dos Orixás traz histórias sobre os deuses africanos Exu, Ogum, Oxóssi, Xangô, Ibejis, Oxum, Iemanjá, Oxumaré, Obaluaê, Nanã e Oxalufã, e seus mundos sagrados. A última delas foi lançada em 2023.
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Nas obras, os deuses são humanizados para mostrar seus feitos heróicos, possuindo afinidades entre africanos e baianos. Além das florestas e savanas africanas, a paisagem urbana colonial de Salvador é o cenário de muitas das histórias.
Para escrever, Edsoleda Santos se inspirou nas lendas coletadas pelo etnólogo e fotógrafo francês Pierre Verger (1902-1996) entre os iorubás da Nigéria e do Benin.
Autores como Síkírù Sàlámì, Roger Bastide, Cléo Martins, Lydia Cabrera e Mãe Stella de Oxóssi também foram fontes importantes para a sua pesquisa bibliográfica, assim como depoimentos de Mãe Branca de Omolú.
As narrativas tiveram forte influência também da sua herança ancestral, como os ensinamentos da bisavó Ebami Maria Augusta Pires, filha de escravizados e portadora de muitos saberes da cultura e religião africana.
Confira a coleção completa:
- Oiá-Iansã – Epa Heyi
- Oxóssi - Okê!
- Ogum - Ogum Yêêê!
- Exu - Laroyé!
- Oxumaré - Aoboboí!
- Xangô - Kawó Kabyièsi le!
- Yemanjá - Odò Ìyá!
- Obaluaê - Atotô!
- Nanã - Salúba!
- Ibejis
- Oxum - Ore Yèyè o!
- Oxalufã