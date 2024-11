Espetáculo ‘A Batalha de Botas’ chega a Salvador e Feira

Espetáculo foi fomentado pelo Programa Funarte de Apoio a Ações Continuadas 2023 - Foto: Divulgação

‘A Batalha de Botas’ , espetáculo que nasce para comemorar os 15 anos de existência da paraibana Trupe Arlequin, estreia neste mês em duas cidades da Bahia. Na próxima sexta-feira, 25, a apresentação vai acontecer no Centro Cultural Feira de Santana, às 19h. Já no sábado, 26, os Arlequins chegam a Salvador, mais especificamente no Teatro SESC Pelourinho.

O espetáculo foi fomentado pelo Programa Funarte de Apoio a Ações Continuadas 2023 e conta com a parceria da rede SESC de cada cidade. A estreia também faz parte das ações comemorativas dos 25 anos de palhaçaria do diretor do espetáculo, o baiano João Lima.

O show apresenta um aviador militar que, em batalha, tem seu avião alvejado e cai em uma ilha habitada por uma única pessoa, o Nativo, que está ali desde criança, há anos sem nenhum contato com a civilização. É a partir desse encontro inusitado, colocando frente a frente o “Civilizado” e o “Selvagem”, que a obra, além de tocar em questões como o ego, a cobiça, a arrogância e em outros males sociais, se propõe a questionar: quem de fato se comporta como civilizado ou como selvagem perante os arraigados conceitos, normas e atitudes sociais?

A Trupe Arlequin, fundada em 10 de dezembro de 2008 na cidade de João Pessoa, Paraíba, surgiu com o intuito de desenvolver pesquisas-criações em torno das interseções poéticas entre as linguagens do teatro, do circo e da performance. Com 15 anos de uma trajetória criativa contínua, a Trupe criou ao todo onze obras.

Os Arlequins já percorreram as 5 regiões brasileiras por meio de festivais, encontros e mostras nacionais e internacionais. No exterior apresentou-se em festivais e centros culturais de países como Portugal (Lisboa e Porto), Argentina (San Martin e Avellaneda), Montevideo (Uruguai) e Bogotá (Colômbia).

Na França, um dos Arlequins participou na cidade de Paris de uma residência artística com apoio da Embaixada da França no Brasil e Instituto Francês, com apresentação no Théâtre Du Parc e palestra na École Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois (ENACR).