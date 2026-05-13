Espetáculo emocionante em Salvador une ator baiano e mãe no palco

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Montagem acompanha as histórias de três gerações de mulheres da família de Fábio Vidal - Foto: Divulgação

O ator e diretor baiano Fábio Vidal estreia em Salvador o espetáculo “Minha mãe e eu, e a mãe da minha mãe”, montagem autobiográfica que divide o palco, pela primeira vez, com sua mãe, Rosvanda Melo.

Em cartaz no Teatro Módulo entre os dias 22 de maio e 12 de junho, a peça mistura teatro, música, histórias familiares e memórias para discutir envelhecimento, cuidado e a valorização das pessoas idosas. Assinantes do Clube A TARDE têm 40% de desconto nas sessões do espetáculo.

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A montagem acompanha as histórias de três gerações de mulheres da família de Fábio Vidal e propõe uma reflexão sobre o etarismo e os desafios impostos pelo avanço da idade.

A narrativa também presta homenagem à avó do artista, Agostinha, que morreu aos 80 anos em decorrência da Doença de Alzheimer, além de revisitar as memórias da bisavó Pureza.



Rosvanda Melo, que nunca havia atuado profissionalmente, participa da peça interpretando a si mesma em um processo que, segundo o ator, transformou a relação entre mãe e filho.

“Tem sido um processo de redescoberta, de reconexão familiar. Eu me sinto muito nutrido por essa ação de trazer luminosidade em cima das narrativas de minha mãe”, afirma o ator.

Espetáculo mistura memórias e expressões artísticas

Construída a partir de experiências pessoais e relatos familiares, a peça utiliza diferentes linguagens artísticas ao longo da encenação, como contação de histórias, canto, bordado e culinária.

A proposta é costurar afetos e lembranças para construir um retrato íntimo das mulheres nordestinas ao longo de mais de um século de trajetória familiar.

Segundo Fábio Vidal, o espetáculo nasce também da necessidade de discutir a forma como a sociedade lida com a velhice. “precisamos modificar essas formas de tratamento com a terceira idade, resgatar o respeito e o amor aos nossos idosos. Vivemos em uma sociedade que valoriza a juventude, mas a velhice precisa ser melhor abraçada e cuidada”.

A peça alterna momentos delicados e emocionais ao abordar o impacto do Alzheimer no ambiente familiar e reforça o cuidado como manifestação de amor.

Montagem reúne nomes da cena baiana

Além da atuação e direção de Fábio Vidal, o espetáculo conta com orientação dramatúrgica de Meran Vargens. Kaíka Alves e Caw Bomfim assinam a assistência de direção, enquanto Rino Carvalho e Lucimaureen Agra são responsáveis pelos figurinos.

A trilha sonora e preparação vocal ficam a cargo de Sandra Simões, com cenografia de Luis Parras. Os vídeos projetados em cena são produzidos pela Voo Audiovisual e a direção de produção é da Multi Planejamento Cultural.

Espetáculo “Minha mãe e eu, e a mãe da minha mãe”