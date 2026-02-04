Espetáculo inclusivo e gratuito em Salvador abre retirada de ingressos

Espetáculo oferece uma experiência inclusiva para públicos surdos e ouvintes - Foto: Divulgação

O espetáculo bilíngue Depois do Silêncio chega a Salvador para uma curta temporada gratuita nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro, sempre às 19h, no Teatro SESI Rio Vermelho. A montagem terá retirada antecipada de ingressos pelo Sympla, além da distribuição uma hora antes de cada sessão, conforme disponibilidade.

Encenada em português e Libras pelas próprias atrizes-dançarinas, a obra dispensa intérprete externo em cena e garante uma experiência inclusiva para públicos surdos e ouvintes.

A temporada em Salvador é realizada com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, reforçando o compromisso com a democratização do acesso à arte.



Com direção e coreografias de Eliana Carneiro, o espetáculo é inspirado em fatos reais da vida de Helen Keller, escritora e ativista norte-americana que perdeu a visão e a audição ainda na primeira infância.

A narrativa acompanha o período de isolamento vivido por Helen até o encontro transformador com a professora Anne Sullivan, quando se inicia o processo de aprendizagem da Libras tátil e a construção de sua autonomia.

Em cena, três atrizes-dançarinas constroem a dramaturgia por meio de gestos, movimentos coreográficos, palavras, sons e Libras. Camila Guerra e Naira Carneiro interpretam Anne Sullivan e Helen Keller, respectivamente, enquanto a atriz surda Renata Rezende insere um contexto atual e autobiográfico, estabelecendo um diálogo entre o final do século XIX e os desafios contemporâneos de acessibilidade.

Segundo Eliana Carneiro, Depois do Silêncio nasce da investigação do corpo como linguagem e da escuta profunda do outro. Para ela, o espetáculo não trata apenas da ausência do som ou da palavra falada, mas da potência dos encontros humanos e da comunicação que se estabelece para além da oralidade, revelando o quanto ainda é preciso avançar na construção de uma sociedade acessível e sensível às diferenças.

Já Renata Rezende destaca que sua presença em cena rompe com a lógica da representação e traz a experiência real para o palco. A atriz surda compartilha que o espetáculo cria um espelhamento entre sua própria trajetória e a de Helen Keller, mostrando que, mesmo após mais de cem anos, muitas barreiras permanecem.

Com trilha sonora original assinada por Diogo Vanelli, a montagem propõe uma reflexão sobre acessibilidade, inclusão, comunicação e visibilidade das pessoas com deficiência. Ao reunir atrizes ouvintes e surda dividindo o palco em igualdade de protagonismo, a obra também se afirma como um exemplo concreto de inclusão nas artes cênicas.

Desde a estreia virtual, em 2021, Depois do Silêncio construiu uma trajetória no Brasil e no exterior, com apresentações em cidades como Brasília, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro e Goiânia, além de passagens pela Espanha e Paraguai.

O espetáculo integrou eventos e festivais como a MID – Mostra Internacional de Dança, o Festival do Teatro Brasileiro, o SESC Pulsar e o Crear en Libertad.

Com 30 anos de atuação, a Cia Os Buriti é reconhecida pela fusão entre teatro, dança e música, desenvolvendo espetáculos autorais para diferentes públicos e circulando por diversos países. “Depois do Silêncio” reafirma a pesquisa da companhia sobre o corpo como território de memória, linguagem e transformação social.

Espetáculo de teatro-dança bilíngue Depois do Silêncio, da Cia Os Buriti