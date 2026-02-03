Festa nas montanhas: Pé de Cerrado leva carimbó e boi ao Vale do Capão

Apresentação do grupo Pé de Cerrado - Foto: Divulgação

O cenário místico do Vale do Capão, na Chapada Diamantina, foi o território escolhido para dar a largada na turnê nacional “Pé de Cerrado 25 Anos”. O grupo brasiliense transformou a vila baiana em um epicentro de celebração e memória nos dias 24 e 25 de janeiro, reunindo um público rotativo de mais de 2 mil pessoas.

A estreia coincidiu com os festejos de São Sebastião, padroeiro da vila, criando uma sinergia única entre as novenas religiosas e a vibrante arte brincante do grupo.

Durante as apresentações, o público vivenciou uma verdadeira viagem rítmica. A cadência do carimbó, o balanço do coco e a força da dança do boi levaram a essência do Maranhão para o coração da Bahia.

O espetáculo visual foi um capítulo à parte: os músicos exibiram figurinos bordados à mão que narravam histórias da fauna e flora nativas, com representações de lobos-guará, carcarás e sacis.

"Os shows no Vale do Capão foram maravilhosos. A energia do público, a receptividade e a participação foram incríveis! A cidade, a natureza e toda experiência com certeza vão ficar na memória!", celebrou o músico Bruno Ribeiro.

Uma comunhão entre artistas e moradores

Para Davi Abreu, integrante do grupo, o sentimento foi de sintonia absoluta entre o palco e a plateia. "Encontramos um público pronto para o show e um show pronto para um público tão participativo e carinhoso, dentro de um cenário sem igual no Vale do Capão", disse.

Entrada do boi durante a apresentação | Foto: Divulgação

O evento contou com participações especiais no Circo do Capão, incluindo os Irmãos Saúde e a Família Vagamundi.

"Foi muito lindo ver a celebração desses 25 anos de carreira e como um grupo se mantém sólido e unido. Não é fácil trabalhar com cultura popular no Brasil... Eles tiveram essa garra, eles tiveram essa força de manter essa chama viva", pontuou Cris.

Fomento à cultura

A circulação “Pé de Cerrado 25 Anos”, apresentada pela Petrobras por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e do Ministério da Cultura, é um tributo às raízes que sustentam a identidade brasileira. Mais do que uma série de shows, o projeto é um intercâmbio de saberes ancestrais.

Após o sucesso na Bahia, a caravana segue viagem para Pernambuco, Pará, Tocantins, Ceará e Goiás, levando na bagagem o axé das montanhas baianas e a certeza de que a cultura popular, quando celebrada com amor e rigor, é capaz de transformar praças em templos de alegria.

O grupo agora se prepara para o lançamento de seu quarto álbum, em fevereiro, mantendo viva a batida que, há um quarto de século, faz o Brasil dançar.