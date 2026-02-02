Neojiba abre inscrições para 490 vagas para Salvador, RMS e interior

Inscrições começam nesta segunda-feira, 2 - Foto: Divulgação

O Neojiba (Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia) está com inscrições abertas para novos integrantes. São 490 vagas destinadas a crianças, adolescentes e jovens de 6 a 23 anos. As oportunidades estão distribuídas em nove núcleos localizados em Salvador e nas cidades de Feira de Santana, Jequié, Lauro de Freitas, Vitória da Conquista e Teixeira de Freitas.

As inscrições começam nesta segunda-feira, 2, e seguem até 18 de fevereiro, por meio do formulário online disponível no site do Neojiba. O candidato deve ler atentamente o regulamento e, em seguida, acessar o link de pré-inscrição do núcleo desejado.

Caso prefira, o interessado também pode realizar a pré-inscrição de forma presencial, comparecendo ao endereço do núcleo escolhido entre 2 e 6 de fevereiro. Os horários estão disponíveis no regulamento presente no site.

Em Salvador e Região Metropolitana, as oportunidades são para os núcleos do Bairro da Paz (40 vagas), Mata Escura (52 vagas), Nordeste de Amaralina (43 vagas), Nazaré (20 vagas) e Lauro de Freitas (80 vagas). No interior do estado, as vagas estão distribuídas entre os núcleos de Feira de Santana (84 vagas), Vitória da Conquista (52 vagas), Jequié (20 vagas) e Teixeira de Freitas (99 vagas).

Após a pré-inscrição, os candidatos selecionados devem comparecer ao núcleo escolhido entre 19 e 24 de fevereiro para a entrevista presencial de confirmação de interesse e dados, uma etapa obrigatória e eliminatória. É necessário levar a documentação informada no regulamento. O não comparecimento acarretará na eliminação do candidato.

A inscrição e as atividades mantidas pelo programa são totalmente gratuitas. O Neojiba fornece instrumentos e acessórios para a prática musical e oferece atendimento psicossocial aos integrantes e suas famílias. Cada núcleo possui critérios específicos de idade, turno, instrumentos e práticas musicais ofertadas, de acordo com as vagas disponíveis.