É DA BAHIA!

Reação de Lula e Jerônimo à vitória de Caetano e Bethânia no Grammy

"Orgulho da nossa arte", afirmam políticos após conquista

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

02/02/2026 - 8:44 h

Jerônimo e Lula usaram as redes sociais para comemoração
Jerônimo e Lula usaram as redes sociais para comemoração

A Bahia alcançou o topo da música com o Grammy de “Melhor Álbum de Música Global” conquistado pelos filhos de Dona Canô, Maria Bethânia e Caetano Veloso, com "Caetano e Bethânia Ao Vivo", registro da turnê realizada em 2024. A conderação repercutiu mundialmente e ganhou elogios dos principais políticos do país.

Um dos nomes a parabenizar a dupla foi o presidente Lula (PT), que usou as redes sociais para exaltar a conquista dos santamarenses. Na publicação, o petista fala sobre a importância da música brasileira feita pela dupla de irmãos.

“Que alegria ver @caetanoveloso e Maria Bethânia sendo premiados com o Grammy de Melhor Álbum de Música Global. A música de vocês atravessa gerações, toca a alma do nosso povo e mostra ao mundo a grandeza da cultura brasileira”, diz o presidente.

Vídeo: Caetano e Bethânia comemoram vitória em Grammy
Caetano e Bethânia vencem o Grammy 2026 e fazem história para a MPB
Caetano e Bethânia representam o Brasil no Grammy 2026 neste domingo
Caetano e Bethânia e mais: veja lista completa de indicados ao Grammy

Em seguida, o chefe do Executivo ressaltou o “orgulho” que sente dos artistas baianos. “Orgulho de ver dois gigantes da nossa arte sendo celebrados assim. Viva a nossa música, a nossa cultura e o Brasil”.

Veja publicação

Orgulho da Bahia

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) também fez questão de exaltar o prêmio dos baianos. Nas redes sociais, o petista diz: “A música da Bahia é a melhor do mundo!”

“Hoje, os irmãos de Santo Amaro, @caetanoveloso e Maria Bethânia, conquistaram o Grammy de Melhor Álbum de Música Global. O reconhecimento vem pelo maravilhoso disco "Caetano e Bethânia Ao Vivo", gravado no show que emocionou o Brasil no ano passado”, acrescentou Jerônimo.

Assim como Lula, Jerônimo destacou o orgulho que sente de Caetano e Bethânia. “Nossos artistas baianos nos enchendo de orgulho e fazendo a força da nossa arte chegar ao mundo todo. Parabéns, Caetano! Parabéns, Bethânia!”

Caetano e Bethânia vencem o Grammy 2026 e fazem história para MPB

O Brasil marcou presença histórica no Grammy Awards 2026 com a vitória de Caetano Veloso e Maria Bethânia na categoria Melhor Álbum de Música Global. Únicos brasileiros indicados nesta edição, os irmãos venceram com Caetano e Bethânia Ao Vivo, registro da turnê realizada em 2024, e levaram a música brasileira ao palco principal da maior premiação da indústria musical.

A conquista tem um peso simbólico especial: Maria Bethânia se torna a primeira cantora da MPB a vencer um Grammy, enquanto Caetano amplia um currículo já consagrado no prêmio.

O troféu coroa um ano marcado por reencontros afetivos com o público, casas lotadas pelo país e a reafirmação da canção brasileira no circuito internacional.

Tags:

Caetano & Bethânia Jerônimo Rodrigues Lula música

