Caetano e Bethânia representam o Brasil no Grammy 2026 neste domingo
Irmãos são os únicos brasileiros indicados e concorrem com álbum ao vivo na categoria global
Por Beatriz Santos
Depois de meses atravessando o Brasil com casas lotadas e encontros geracionais, Caetano Veloso e Maria Bethânia chegam, neste domingo, 1º, ao palco do Grammy Awards, em Los Angeles. A cerimônia, considerada o “Oscar da música”, será transmitida no Brasil a partir das 21h30 (horário de Brasília) na TNT e HBO Max.
Únicos brasileiros indicados nesta edição, os irmãos concorrem na categoria Melhor Álbum de Música Global com Caetano e Bethânia Ao Vivo, registro da turnê realizada em 2024. A indicação coroa um ano marcado pela retomada afetiva com o público e pela reafirmação da canção brasileira no circuito internacional.
Gravado ao longo da estrada, o álbum reúne sucessos que atravessam décadas das trajetórias individuais dos artistas, como Reconvexo e Vaca Profana, além de uma versão inédita de Fé, composição de Iza que ganhou nova leitura nas vozes dos irmãos.
No palco, a parceria evidenciou a sintonia artística construída ao longo de décadas e a dimensão histórica de um encontro que mobilizou diferentes gerações.
Esta é a sexta indicação de Caetano Veloso ao Grammy, sempre na categoria de Melhor Álbum de Música Global. O artista baiano venceu duas vezes: com Livro (1998) e João Voz e Violão (2000), álbum de João Gilberto que produziu.
Para Maria Bethânia, a indicação marca um feito inédito: é a primeira vez que a cantora concorre ao prêmio, apesar de uma carreira consagrada pela crítica e pelo público.
Brasil recente no Grammy
No ano passado, outro nome central da música brasileira esteve entre os indicados: Milton Nascimento concorreu na categoria Melhor Álbum Vocal de Jazz com Milton + Esperanza, parceria com Esperanza Spalding.
O troféu ficou com Samara Joy. Ao longo da carreira, Milton soma cinco indicações e uma vitória no Grammy, conquistada em 1997 com Nascimento.
Diversidade nas principais categorias
A edição de 2026 reúne nomes de diferentes estilos nas categorias centrais. Em Álbum do Ano, concorrem artistas como Bad Bunny, Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Lady Gaga, Kendrick Lamar e Tyler, The Creator, refletindo a diversidade que marca a premiação neste ano.
Com a presença de Caetano e Bethânia entre os finalistas, a música brasileira volta a ocupar espaço de destaque no Grammy, levando ao público internacional um repertório que atravessa gerações e reafirma sua força artística.
