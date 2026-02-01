Menu
HISTÓRICO!

Caetano e Bethânia vencem o Grammy 2026 e fazem história para a MPB

Vitória consagra turnê histórica e torna Bethânia a primeira cantora da MPB premiada

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

01/02/2026 - 20:23 h

Brasil fez história no Grammy Awards 2026 com a vitória de Caetano Veloso e Maria Bethânia
Brasil fez história no Grammy Awards 2026 com a vitória de Caetano Veloso e Maria Bethânia

O Brasil marcou presença histórica no Grammy Awards 2026 com a vitória de Caetano Veloso e Maria Bethânia na categoria Melhor Álbum de Música Global. Únicos brasileiros indicados nesta edição, os irmãos venceram com Caetano e Bethânia Ao Vivo, registro da turnê realizada em 2024, e levaram a música brasileira ao palco principal da maior premiação da indústria musical.

A conquista tem um peso simbólico especial: Maria Bethânia se torna a primeira cantora da MPB a vencer um Grammy, enquanto Caetano amplia um currículo já consagrado no prêmio.

O troféu coroa um ano marcado por reencontros afetivos com o público, casas lotadas pelo país e a reafirmação da canção brasileira no circuito internacional.

A 68ª edição do Grammy aconteceu neste domingo, 1º, nos Estados Unidos, com transmissão no Brasil pela TNT e HBO Max a partir das 21h30 (horário de Brasília). A cerimônia teve apresentação de Trevor Noah, em sua sexta vez como anfitrião, e contou com performances de artistas como Lady Gaga, Justin Bieber, Rosé e Post Malone. Entre os favoritos da noite, Kendrick Lamar liderava as indicações, com nove nomeações.

Um álbum que atravessa gerações

Gravado ao longo da estrada, Caetano e Bethânia Ao Vivo reúne sucessos que atravessam décadas das trajetórias individuais dos artistas, como Reconvexo e Vaca Profana, além de uma versão inédita de Fé, composição de Iza que ganhou nova leitura nas vozes dos irmãos.

No palco, a parceria evidenciou a sintonia artística construída ao longo de décadas e a dimensão histórica de um encontro que mobilizou diferentes gerações.

Trajetória no Grammy

Com a vitória, Caetano Veloso soma dois Grammys ao longo da carreira, ambos na antiga categoria Best World Music Album, pelos álbuns Livro e João Voz e Violão. Ao todo, o artista contabiliza cinco indicações ao prêmio.

Para Maria Bethânia, a conquista representa um feito inédito em uma carreira consagrada pela crítica e pelo público, mas até então à margem das premiações internacionais.

x