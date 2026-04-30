Espetáculo leva poesia de Ednaldo Muniz ao palco em Salvador

O Salvador recebe, nos dias 15 e 16 de maio, o espetáculo ORÍ 7, que encena poesias de Ednaldo Muniz no Espaço Xisto, no bairro dos Barris. As apresentações acontecem às 19h, com ingressos a R$30 (inteira) e R$15 (meia), disponíveis no Sympla e no local.

Com direção do próprio Ednaldo Muniz e assistência de direção da atriz Valdineia Soriano, a montagem reúne diferentes linguagens artísticas. Performance, vídeo, música e dança compõem a proposta, que parte da obra construída pelo artista ao longo de mais de três décadas.

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O espetáculo é um desdobramento do projeto Sarau de Se7e e do livro Se7e Passos de Ameixa, idealizados por Muniz. A repetição do número sete, recorrente em sua produção, aparece como elemento simbólico que atravessa a narrativa, associado a ideias de ciclo, movimento e continuidade.



As poesias de Ednaldo Muniz, construídas ao longo de mais de três décadas, ganham em ORÍ 7 um novo corpo: o da cena. O que antes habitava a palavra escrita e falada se expande em formato dramatúrgico, revelando uma escrita imagética, pulsante e atravessada pela experiência.

"ORÍ 7 é uma imersão cênico-poética que entrelaça performance, vídeo, música, dança e teatro em uma criação afrocentrada de forte potência estética e simbólica. Concebido como um ato único, o trabalho celebra a memória preta, o corpo político e as heranças ancestrais por meio da arte”, diz Ednaldo.

Inspirado em arquétipos e cosmologias de matriz africana, o espetáculo é atravessado pela ideia de caminho, abertura e transformação.

A equipe artística conta com Maurício Lourenço na direção musical e Nildinha Fonseca na direção coreográfica, além de figurino assinado por Thiago Romero. O elenco reúne artistas de diferentes linguagens, como Albert Dias, Ednaldo Muniz, Preta Kiran, Jean Rocha, Sophia Muniz e Yasmin Belmonte.

Espetáculo ORÍ 7