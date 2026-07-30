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TEATRO

Espetáculo revela lado pouco conhecido de Dalton Trevisan em Salvador

Solo estrelado por Denise Stoklos mergulha na intimidade de um dos maiores escritores brasileiros

Beatriz Santos
Por
Denise Stoklos
Denise Stoklos - Foto: Divulgação

A atriz, diretora e dramaturga Denise Stoklos desembarca em Salvador para apresentar o espetáculo 'Dalton Trevisan, que tinha um cachorro', inspirado na obra e na dimensão mais íntima do escritor curitibano Dalton Trevisan, vencedor do Prêmio Camões e considerado um dos maiores nomes da literatura brasileira.

As apresentações acontecem no próximo sábado, 1º, e domingo, 2, às 20h, no Teatro Sesc Casa do Comércio, com produção local da Allcance Produções.

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O espetáculo, dirigido por Alessandra Maestrini, convida o público a conhecer um lado pouco explorado do autor, conhecido por sua postura reservada e por evitar entrevistas, fotografias, sessões de autógrafos e aparições públicas.

Os ingressos estão à venda pela Sympla e na bilheteria do teatro. Clientes do Clube A TARDE têm 40% de desconto na compra do convite para o espetáculo.

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Um retrato íntimo de Dalton Trevisan

Ao longo de 50 minutos, a montagem apresenta um Dalton Trevisan diferente da imagem conhecida pelo público. Em cena, surge um homem de humor refinado, sensível e atento às pequenas histórias do cotidiano, que transformou a observação da vida comum em uma marca de sua produção literária.

A encenação percorre fragmentos de minicontos, memórias, silêncios e ironias para revelar personagens atravessados pela sobrevivência, pelos afetos interrompidos e pelas tensões invisíveis da rotina.

Em sua obra, trabalhadores, mulheres e homens comuns ganham protagonismo e profundidade, tornando-se o centro de narrativas marcadas pela força da experiência humana.

Com interpretação de Denise Stoklos e direção de Alessandra Maestrini, o solo propõe um encontro entre literatura e vida cotidiana. A montagem destaca o valor dos gestos simples, da persistência e do trabalho silencioso daqueles que seguem criando e resistindo longe dos holofotes.

Espetáculo: Dalton Trevisan, que tinha um cachorro

  • Com: Denise Stoklos
  • Quando: 1º e 2 de agosto
  • Horário: 20h
  • Onde: Teatro Sesc Casa do Comércio

Ingressos

  • Plateia: R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia)
  • Mezanino: R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia)
  • Vendas: Sympla e bilheteria do teatro
  • Benefício: clientes do Clube A TARDE têm 40% de desconto na compra do ingresso.
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