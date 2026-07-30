Espetáculo revela lado pouco conhecido de Dalton Trevisan em Salvador

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A atriz, diretora e dramaturga Denise Stoklos desembarca em Salvador para apresentar o espetáculo 'Dalton Trevisan, que tinha um cachorro', inspirado na obra e na dimensão mais íntima do escritor curitibano Dalton Trevisan, vencedor do Prêmio Camões e considerado um dos maiores nomes da literatura brasileira.

As apresentações acontecem no próximo sábado, 1º, e domingo, 2, às 20h, no Teatro Sesc Casa do Comércio, com produção local da Allcance Produções.

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O espetáculo, dirigido por Alessandra Maestrini, convida o público a conhecer um lado pouco explorado do autor, conhecido por sua postura reservada e por evitar entrevistas, fotografias, sessões de autógrafos e aparições públicas.

Os ingressos estão à venda pela Sympla e na bilheteria do teatro. Clientes do Clube A TARDE têm 40% de desconto na compra do convite para o espetáculo.

Um retrato íntimo de Dalton Trevisan

Ao longo de 50 minutos, a montagem apresenta um Dalton Trevisan diferente da imagem conhecida pelo público. Em cena, surge um homem de humor refinado, sensível e atento às pequenas histórias do cotidiano, que transformou a observação da vida comum em uma marca de sua produção literária.

A encenação percorre fragmentos de minicontos, memórias, silêncios e ironias para revelar personagens atravessados pela sobrevivência, pelos afetos interrompidos e pelas tensões invisíveis da rotina.

Em sua obra, trabalhadores, mulheres e homens comuns ganham protagonismo e profundidade, tornando-se o centro de narrativas marcadas pela força da experiência humana.

Com interpretação de Denise Stoklos e direção de Alessandra Maestrini, o solo propõe um encontro entre literatura e vida cotidiana. A montagem destaca o valor dos gestos simples, da persistência e do trabalho silencioso daqueles que seguem criando e resistindo longe dos holofotes.

Espetáculo: Dalton Trevisan, que tinha um cachorro

Com: Denise Stoklos

Denise Stoklos Quando: 1º e 2 de agosto

1º e 2 de agosto Horário: 20h

20h Onde: Teatro Sesc Casa do Comércio

Ingressos