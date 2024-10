Espetáculos do interior são selecionados para prêmio importante

Mostra irá promover duas apresentações de cada espetáculo selecionado - Foto: Lyed Caldas | Divulgação

Os seis espetáculos que irão compor a Mostra Interior em Cena do Prêmio Bahia Aplaude 2024 já foram selecionados. Este ano marca a 30ª edição da premiação que, desde 2023, possibilita que espetáculos do interior concorram nas mesmas categorias que as produções da capital baiana.

A Mostra irá promover duas apresentações de cada espetáculo selecionado, que serão assistidas pela comissão julgadora, no período de 02 a 24 de novembro, em teatros de Salvador e poderão ser indicadas às nove categorias da premiação.



Os espetáculos escolhidos pela Comissão de Seleção da Mostra Interior em Cena são:

Desassossego - Uibaí

Flor D'água, Mulher Rio - Carinhanha

O Nego Tião - Simões Filho

O Sumiço do Galinho Qui ri qui qui - Feira de Santana

O Theatro da Independência - Se as personagens falassem – Valença

Os demais espetáculos do circuito soteropolitano ainda podem se inscrever até março de 2025. O Edital e regulamento completos estão disponíveis no site do Prêmio Bahia Aplaude.

Os indicados ao Prêmio Bahia Aplaude, tanto da capital quanto do interior, concorrem nas categorias Espetáculo Adulto, Espetáculo Infantojuvenil, Direção, Ator, Atriz, Texto, Revelação, Performance e Categoria Especial e apresentam-se na Mostra Bahia Aplaude, que precede a cerimônia de premiação.