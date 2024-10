Filmes produzidos em escolas estaduais baianas serão apresentados no Rio

"Ikhã Nákiyã - luta ancestral" - Foto: Reprodução

Dois filmes produzidos por estudantes da rede estadual de ensino da Bahia serão apresentados, nesta quinta-feira, 10, entre os trabalhos na Mostra Geração, dentro da 26ª edição do Festival do Rio 2024. Trata-se de um dos principais eventos do audiovisual e do cinema do país, que teve início no último dia 3 e segue até domingo, 13.

"Ikhã Nákiyã - luta ancestral" é o título do vídeo realizado pelos estudantes do Colégio Estadual Indígena Coroa Vermelha, situado em Santa Cruz Cabrália. Já o trabalho "Evasão escolar: qualidade da educação" é de autoria de alunos do Colégio Estadual Dom Climério Almeida de Andrade, de Vitória da Conquista.

Os vídeos dos estudantes baianos estão entre os 51 trabalhos do Brasil e do exterior que venceram o edital para a participação na categoria "Vídeo Fórum" da mostra. O Colégio Estadual Indígena Coroa Vermelha, que foi criado há dez anos, tem como um dos seus objetivos dar oportunidade aos alunos jovens pataxós da Aldeia de Coroa Vermelha de terem um espaço onde possam desenvolver múltiplas habilidades, dentre elas a de produção audiovisual.

Atualmente, eles desenvolvem o trabalho dentro do Projeto de Agência de Notícias do Instituto Anísio Teixeira (IAT). Como resultado dessa iniciativa do IAT, cinco estudantes que participam da agência de notícias inscreveram um curta metragem (6 min) no citado edital Vídeo Fórum do Programa Geração/Festival do Rio.

| Foto: Reprodução

O vídeo contou com a participação dos alunos Ana Marcele Braz, Rhauany Costa, Sara Machado, Luís Henrique Santos e Rayssa Vitória Lopes Elias. A supervisão foi da professora Shirley Pataxó.



Por sua vez, o filme "Evasão escolar: qualidade da educação" (5:51 min) foi produzido pelos estudantes Yasmin Santos Almeida, Talita Eduarda Ferreira de Oliveira, Jailson Oliveira de Jesus, Carlos França Lopes Junior e Danilo Motta Rodrigues, que concluíram o Ensino Médio em 2023. O trabalho contou com a supervisão da professora Maria Aparecida Galvão Farias.

Participar de projetos que nos fazem questionar e tomar a consciência de certos assuntos que acontecem na nossa sociedade é muito gratificante. Problemas que, muitas vezes, acontecem ao nosso redor e a gente nunca parou para pensar sobre. Eu acho isso maravilhoso, porque, muitas vezes, através da conscientização e dos questionamentos, pode haver uma mudança para melhor Yasmim Santos Almeida

Sobre o evento

A Mostra Geração é um segmento do Festival do Rio voltada para o público infanto-juvenil. O Vídeo Fórum, que faz parte da mostra, exibe filmes realizados por crianças e jovens, além de promover debates com os participantes.

Parte vital do calendário cultural carioca, referência para cineastas, profissionais do audiovisual e amantes do cinema, a 26ª edição do Festival do Rio segue firme na missão de criar circulação e visibilidade para o melhor da produção audiovisual brasileira e promover um intercâmbio com os destaques da produção internacional contemporânea, incluindo grandes festivais estrangeiros.