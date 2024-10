‘Marighella 2’? Neta do político fala sobre suposta continuação

Maria Marighella, neta de Carlos Marighella - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A presidenta da Fundação Nacional de Artes (Funarte), Maria Marighella, falou sobre a possibilidade de um novo filme sobre o guerrilheiro Carlos Marighella. Uma produção sobre o político já foi feita e lançada em 2019. O longa foi dirigido por Wagner Moura.

Leia também:

>> Com Margareth e Jerônimo, Alba recebe PL para criação da Bahia Filmes

>> Rodrigo Santoro grava filme na Bahia e movimenta cidade; veja foto

>> PL que cria Bahia Filmes avança e será enviado para ALBA

A neta do comunista disse, em entrevista ao Portal A TARDE, que ainda não ficou sabendo de nenhuma nova produção audiovisual focada em Carlos Marighella. “Mas engraçado que eu fico conversando com o roteirista do filme de Marighella, a última obra de Wagner Moura, ele falava justamente isso, de que Marighella é tão multifacetado e, portanto, cabe muitas obras”, disse.

Marighella é um personagem baiano, um revolucionário baiano, uma vida que merece dezenas e centenas de versões, porque é uma vida que está vocacionada a se apresentar em capítulos. Maria Marighella - presidenta da Fundação Nacional de Artes (Funarte)

Maria Marighella disse que não se surpreenderia se houvesse uma ou mais de uma obra sobre o avô, “mas também a sua história, seu percurso e, digamos, os ambientes por onde ele passou e as histórias das quais ele também fez parte”.



‘Marighella’ está disponível Globoplay e no Prime Video.

Assista ao trailer: