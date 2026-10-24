Estrela das novelas, Nívea Maria traz espetáculo sobre relações familiares

Mãe e filha se reencontram para um acerto de contas. Enquanto dialogam, vão surgindo os conflitos inevitáveis entre uma mãe conservadora e controladora e uma filha insegura e que precisa de mais liberdade para existir, inclusive na maneira de amar.

Assim é Querida Mamãe, espetáculo adaptado do premiado texto da escritora portuguesa, radicada no Brasil, Maria Adelaide Amaral, que estreia no próximo final de semana – 30 de outubro – para uma temporada de três dias noTeatro Jorge Amado.

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Nívea Maria, 79, uma das mais atuantes atrizes das telenovelas brasileiras, vive Ruth – a mãe -, uma dona de casa viúva e formatada por densos valores tradicionais. Já Helô, a médica solitária que nunca foi a filha ideal e agora quer se liberar desta relação repressora com a mãe, é interpretada por Fernanda Heras.

Para Nívea, Querida Mamãe é um espetáculo de grande atualidade. “Fala da relação entre uma mãe e uma filha que têm as suas diferenças, porque são duas gerações que pensam de maneira diferente a respeito de vários aspectos, mas que mostra e leva ao público que o diálogo é a coisa mais importante que existe para o ser humano”.

A ideia da peça, dirigida por Pedro Neschling, é colocar frente a frente duas mulheres atravessadas por visões opostas de vida, mas unidas pelo vínculo incontornável da maternidade. Querida Mamãe quer falar sobre afetos, silêncios e mágoas que moldam as relações humanas.

“Ruth é uma mulher discreta, com um olhar mais tradicional diante do comportamento da sociedade, e cobra da filha algumas coisas que ela faz e ela não concorda. E a filha, com um lado rebelde, mas ouvindo essa mãe, faz com que ela entenda que a diferença não quer dizer que o caráter da pessoa esteja em jogo”, detalha Nívea.

Relações humanas

Foto: Divulgação

A atriz garante que o público vai se emocionar, rir de algumas situações supostamente ridículas, mas frisa que o alicerce da relação entre mãe e filha é o amor, base fundamental das relações humanas.

Nívea lembra ainda que a peça também trata da impermanência da vida. “A finitude é uma coisa que te leva a tentar resolver em vida todas as diferenças que você tem com outra pessoa, principalmente com a filha e a família”.

“Eu estou adorando fazer a Ruth, porque ela, como mãe, é totalmente diferente de mim, mas é uma mulher da minha geração que, de repente, mostra que também é moderna, que também se permite ter tropeços na vida, que olha as diferenças de uma forma compreensiva”, finaliza Nívea Maria.

Esta não é a primeira vez que Salvador recebe Querida Mamãe. A primeira montagem, na década de 1990, com Eva Wilma (1933-2021) e Eliane Giardini, também passou por aqui.

A produção é parte do Catálogo Brasileiro de Teatro, projeto de Fred Soares, na sua 26ª edição, que conta com patrocínio do Shopping da Bahia (@shoppingdabahia) e incentivo da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Querida mamãe / 30, 31 de Outubro e 01 de Novembro / Teatro Jorge Amado / Sexta 20h, Sábado 19h e Domingo 17h / Classificação: 16 anos / INGRESSOS: R$ 100 / R$ 50 (SEXTA-FEIRA E DOMINGO), R$ 120 / 60 (SÁBADO)