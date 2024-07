Estrela de 'Barrados no Baile', Shannen Doherty morre aos 53 anos

Ela interpretou a personagem Brenda em Barrados no Baile - Foto: Michael TRAN / AFP

A atriz norte-americana, Shannen Doherty, que tratava um câncer em estado avançado na região do cérebro, morreu aos 53 anos neste sábado, 13. “É com o coração pesado que confirmo o falecimento da atriz Shannen Doherty. No sábado, 13 de julho, ela perdeu a batalha contra o câncer depois de muitos anos lutando contra a doença”, disse a assessora da artista, Leslie Sloane, ao site da revista People neste domingo (14).

“A devotada filha, irmã, tia e amiga estava cercada por seus entes queridos e também por seu cachorro, Bowie. A família pede privacidade neste momento para que possam sofrer em paz”, acrescentou Sloane. Em 2015, Shannen foi diagnosticada com câncer de mama.



A estrela norte-americana começou a atuar ainda criança, e estrelou várias séries, como Os Pioneiros. A fama internacional aconteceu após interpretar a personagem Brenda, de Barrados no Baile, nos anos 1990.



Na série, a jovem se mudava com a família para Beverly Hills vivia um choque cultural e social ao conviver com uma vizinhança de ricos e famosos em Los Angeles.



Leia também>>> Marcelo Sangalo revela talento de cantor e divide opiniões; assista