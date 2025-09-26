Menu
HOME > CULTURA
PALESTRA

Evento em Lauro de Freitas promove saúde, equilíbrio e bem-estar

Projeto oferece uma experiência transformadora

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

26/09/2025 - 15:08 h
Paulo Roberto Reis
Paulo Roberto Reis -

A Jornada da Longevidade, evento que reúne desde palestras inspiradoras até momentos de relaxamento e bem-estar, será realizada no dia 25 de outubro, em Lauro de Freitas. A proposta é oferecer uma experiência transformadora para quem busca mais saúde, equilíbrio e qualidade de vida.

Durante a programação, o público poderá participar de aulas práticas de yoga, assistir a palestras com especialistas, curtir música ao vivo e ainda aproveitar um coffee break especial. Além disso, haverá sorteios exclusivos para os inscritos.

Voltada para pessoas que desejam cuidar mais de si mesmas, a Jornada é indicada para quem enfrenta a ansiedade, lida diariamente com estresse ou sente dificuldade em priorizar o próprio bem-estar.

Jornada da Longevidade
Jornada da Longevidade | Foto: Divulgação

As vagas são limitadas e o ingresso custa R$ 45. As inscrições podem ser feitas pelo Sympla ou pelo WhatsApp (71) 99614-5749.

