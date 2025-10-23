EVENTO
ExpoSaj Bahia 2025 conta com shows de grandes artistas
A programação segue até o próximo domingo
Por Franciely Gomes
A EXPOSAJ Bahia 2025 está prestes a começar nesta quinta-feira, 23. Com acesso livre durante o dia e controle de entrada à noite, o evento conta com uma programação variada de shows na Arena de Rodeio e Shows, em Santo Antônio de Jesus, que possui capacidade limite de 25 mil pessoas por noite.
A programação segue até o domingo, 26, das 10 às 20h. Já os rodeios e shows começam a partir das 21 horas, com apresentações de grandes nomes da música baiana como Jerônimo, Pablo, Toque Dez, Edson Gomes e Nadson Ferinha.
“A ExpoSaj Bahia já nasce como uma grande feira de negócios, com marcas consolidadas e uma estrutura que nos coloca no mesmo nível das maiores feiras do estado. Trata-se de um espaço diverso, que reunirá empresas tradicionais, novas tecnologias, gastronomia, entretenimento e inúmeras oportunidades de negócios”, afirmou Genival Deolino, prefeito de SAJ.
“Serão quatro dias intensos, com programação variada, demonstrações e atrações culturais que vão movimentar a cidade e atrair visitantes de toda a Bahia. Um evento que, com toda certeza, veio para ficar e fortalecer ainda mais o nosso papel como referência regional em desenvolvimento e inovação”, completou.
Programação completa de shows:
- Quinta (23/10) – Jerônimo, Pablo e Sam & Kawan.
- Sexta (24/10) – Toque Dez, Anderson Costa e Carol Souza.
- Sábado (25/10) – Gabriel Fidelis, Nadson Ferinha e Banda Astral A3.
- Domingo (26/10) – Luziel, Isaac & Edson Gomes e Mara Ribeiro.
