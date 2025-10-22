Jornada de Dança celebra a arte do corpo com mostra e workshop internacional

Entre os destaques da programação está o Workshop Internacional na Técnica de Isadora Duncan - Foto: Divulgação | Ives Padilha

Celebrando 15 anos de trajetória, a Jornada de Dança da Bahia reafirma seu papel como um dos mais importantes encontros do cenário da dança contemporânea no país. Reunindo artistas do Brasil, Espanha e Uruguai, o evento, que acontece entre os dias 19 e 23 de novembro de 2025, propõe uma reflexão sobre corpo, memória e criação, com o tema “Conectando Movimentos”.

Entre os destaques da programação está o Workshop Internacional na Técnica de Isadora Duncan, que será realizado de 20 a 23 de novembro, na Escola de Dança da UFBA. O encontro mergulha no legado de Isadora Duncan (1877–1927), pioneira da dança moderna, que rompeu os padrões do balé clássico para valorizar a liberdade, a fluidez e a conexão emocional com o movimento.

Conduzido por Lori Belilove (EUA), diretora artística da Isadora Duncan Dance Foundation, em Nova York, e pela baiana Fatima Suarez, diretora da Escola Contemporânea de Dança e coordenadora da Jornada, o workshop propõe uma imersão técnica e sensível, aberta a bailarinos, professores e coreógrafos. As atividades incluem exercícios de improvisação, estudo de repertório e fundamentos expressivos da técnica Duncan.

O investimento é de R$ 225,00 + taxa da Plataforma Sympla, onde são vendidos os ingressos.

Mostra Artística

Além do workshop, a Mostra Artística da 15ª Jornada promete uma programação plural no Espaço Xisto Bahia, com ingressos populares e apresentações gratuitas em espaços abertos.

Entre os espetáculos confirmados estão “Rememoriar” (Coletivo Rememoriar/RJ), que aborda memória e envelhecimento com delicadeza; “Dança Cansada” (Grupo Outras Danças/BA), reflexão sobre exaustão e hiperprodutividade; “A Fuga para Frente” (Áttomos Cia. de Dança/BA), mergulho poético nas decisões humanas; e “Still Reich” (Focus Cia de Dança/RJ), inspirada nas composições minimalistas de Steve Reich.

A programação inclui ainda a Mostra INVEX, dedicada a novos criadores, e o encerramento com “Me La Bailo Todas”, performance dirigida pelo argentino Lucio Baglivo, seguida do baile “Quinceañera”, uma celebração performática dos 15 anos da Jornada.

Confira a programação completa da Mostra Artística

19/11/2025, 20H - R$40 e R$20 - ESPAÇO XISTO BAHIA - REMEMORIAR (COLETIVO REMEMORIAR/RJ) + DANÇA CANSADA (GRUPO OUTRAS DANÇAS/BA)

REMEMORIAR (Coletivo Rememoriar/RJ)

Sinopse: O espetáculo de dança-teatro é realizado por duas artistas que retratam a vida de pessoas comuns como grandes histórias. Idealizado a partir de memórias de suas matriarcas, a obra aborda temas como envelhecimento, adoecimento (Parkinson e Alzheimer), luto e cultura brasileira, tratando as singelezas do cotidiano e o esquecimento como potências para a criação.

Sobre o coletivo: "Rememoriar" é um coletivo de arte, pesquisa, educação e saúde que investiga a relação entre corpo, memória e esquecimento como estímulo para criações cênicas e práticas de atenção à saúde. Foi idealizado em 2021 pelas artistas-pesquisadoras Helena Bevilaqua e Lilian Lima.

DANÇA CANSADA (Grupo Outras Danças/BA)

Sinopse: A obra reflete sobre o excesso e o cansaço que afetam os corpos na vida contemporânea, em um mundo que exige produtividade constante. A dança surge como expressão da exaustão e da repetição, propondo uma reflexão sobre como os corpos são moldados pela lógica da hiperprodutividade, movendo-se entre colapsos, agitações e a ilusão de liberdade.

Sobre o grupo: O Grupo Outras Danças surgiu em 2012, idealizado por Ramon Moura. Após um hiato, retomou suas atividades em 2017 com um novo nome, participando de festivais. Em 2025, o grupo se renova e lança seu novo espetáculo de estreia, "Dança Cansada"..

20/11/2025, 20H - R$40 e R$20 - ESPAÇO XISTO BAHIA - A FUGA PARA FRENTE (ÁTTOMOS CIA DE DANÇA/BA) + STILL REICH (FRAGMENTOS) (FOCUS CIA DE DANÇA/RJ)

A FUGA PARA FRENTE (Áttomos Cia de Dança/BA)

Sinopse: Criado e dirigido por Anderson Rodrigo, o espetáculo mergulha nas escolhas motivadas pelo desejo de abandonar uma realidade indesejada. Por meio de cenas imagéticas que transitam do campo das ideias para o corpo, a obra questiona o senso comum e reflete sobre a busca por um futuro idealizado, transformando em passado as condições que limitam essa jornada.

Sobre a companhia: Com 25 anos de trajetória, a Áttomos Cia. de Dança constrói um trabalho marcado pela inventividade e pesquisa contínua de movimento. Sob a direção de Anderson Rodrigo, a companhia valoriza a diversidade estética e as experiências de seus integrantes, criando obras que provocam e convidam à reflexão, consolidando uma identidade única na cena da dança baiana e nacional.

STILL REICH (fragmentos) (Focus Cia de Dança/RJ)

Sinopse: O espetáculo reúne coreografias criadas a partir de músicas do compositor americano Steve Reich. O coreógrafo Alex Neoral se inspira no vigor e nas construções musicais de Reich para criar universos a partir da combinação de gestos, sem um tema pré-existente. Serão apresentadas as obras "Wood Steps", inspirada na vida nômade, e "Keta", que explora um universo tribal e ritualístico.

Sobre a companhia: Com mais de 20 obras em seu repertório, a Focus Cia de Dança já se apresentou em mais de 100 cidades brasileiras e em diversos países. A companhia recebeu prêmios como o Prêmio Cesgranrio de Dança e a Comenda da Ordem do Mérito Cultural do Ministério da Cultura. Com um público de mais de 1 milhão de espectadores, é reconhecida pela poesia e capacidade técnica das coreografias de Alex Neoral.

21/11/2025, 20H - R$40 e R$20 - ESPAÇO XISTO BAHIA - MOSTRA INVEX (12 OBRAS SELECIONADAS)

Sinopse: A Mostra INVEX (Invente e Experimente) tem como objetivo fomentar e mobilizar processos de criação coreográfica, investigando os desafios da criação em dança. A mostra é destinada a trabalhos de jovens coreógrafos, professores e estudantes, e o valor arrecadado na bilheteria será distribuído igualmente entre os 12 proponentes selecionados.

Obras Selecionadas: As 12 obras selecionadas são: Casa Velha, Alma Doce (Cia Byla); Chrónos, Eleison - Solo 2 - Dança da Vida (Ton Eplars); Cruzadas para Além da Fé (Oxente Cia de Dança); Fragmentos (Cia Sabali); Isohrropia (Stúdio A de Dança); Jazz Club (Cia de Jazz Dina Cardozo); Da Lama ao Caos (Castelo da Dança); Margeando: Causos das Margens (Volé Cia de Dança); Papavento (Marcelo Moacir); Renascer (Gabriel Sanches e Luana Bicalho); Tartarugas Viajantes (Alice Becker e Selma França); e Umbigos (Coletivo Cafundó).

22/11/2025, 20H - R$40 e R$20 - ESPAÇO XISTO BAHIA - TANGIBLE (ADRIANA BELBUSSI/URUGUAI) + BOLERO (REFORMA CIA DE DANÇA/BA). Ingressos no Sympla, clicando neste link.

TANGIBLE (Adriana Belbussi/Uruguai)

Sinopse: "Tangível" é um solo que aborda o corpo em sua condição tangível, vulnerável, finita e frágil. A obra tem como fontes de inspiração a humanidade, o aumento do feminicídio no Uruguai, a obra "Bag Piece" de Yoko Ono e uma citação de Rainer Maria Rilke. A criação estreou no Festival Internacional de Dança Contemporânea do Uruguai em 2017.

Sobre a artista: Adriana Belbussi é uma destacada bailarina, criadora e professora uruguaia com mais de 30 anos de carreira. Com formação em balé clássico e especialização em dança contemporânea, desenvolveu uma trajetória internacional atuando no Uruguai, Brasil e Europa. Seu trabalho autoral é extenso e premiado, tendo recebido reconhecimento por sua contribuição à dança.

BOLERO (Reforma Cia de Dança/BA)

Sinopse: Nesta versão coreográfica para a famosa música de Maurice Ravel, a obra convoca entidades que manifestam seus superpoderes e vulnerabilidades. A coreografia cria atmosferas que questionam o humano, transitando entre realidade e ficção em um exercício de metamorfose coletiva. O movimento torna-se um rito, e os bailarinos, um clã de guerreiros que exploram as implicações do tempo sobre a natureza humana.

Sobre a companhia: Fundada em 2011, a Reforma Cia de Dança é uma companhia soteropolitana e independente que tem como objetivo a produção de dança contemporânea no cenário baiano. Seus trabalhos já circularam em diversos teatros e festivais na Bahia e no cenário internacional.

23/11/2025, 17H - GRATUITO - LARGO DE SANTO ANTÔNIO ALÉM DO CARMO - ME LA BAILO TODAS (LUCIO BAGLIVO/ARGENTINA) + BAILE (VÁRIOS ARTISTAS)

ME LA BAILO TODAS (Lucio Baglivo/ARG/ESP) + QUINCEAÑERA (Vários Artistas)

"Me la bailo todas" é a performance de resultado da Residência Artística Internacional com Lucio Baglivo. O espetáculo, apresentado a céu aberto, reunirá os participantes da residência e o artista convidado em uma montagem que promete surpreender o público.

Na sequência, “Quinceañera" encerra a 15ª Jornada de Dança da Bahia celebrando seus 15 anos com a alma de uma debutante. O evento será um baile diverso em estilos e contará com a presença de convidados especiais que marcaram a história da Jornada.