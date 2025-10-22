Festival Itinerante do Beiju chega a Irara com cultura e arte

Festival reúne gastronomia, arte e tradições do interior da Bahia - Foto: Reprodução

O Festival Itinerante do Beiju desembarca na cidade de Irará, no interior da Bahia, nos dias 25 e 26 de outubro no Centro de Abastecimento.

O evento que vai ser gratuito reunirá beijuzeiras, artistas, agricultores e fazedores de cultura, celebrando a gastronomia, a arte e as tradições do interior baiano.

Tudo sobre Cultura em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A programação inclui feira de agricultura familiar, exposições de arte e fotografia, sarau de poesia e shows musicais. Entre as atrações estão Val Macambira, Nilson Aquino, Bhet Dias, Banda Camarada Z, Thiago José e o artista plástico Nevison Amorim, que fará uma performance ao vivo.

A proposta do festival é promover um espaço de convivência, trocas e celebração, unindo manifestações populares, exposições de arte e fotografia, literatura de cordel, encontros de beijuzeiras e grandes shows. Além de destacar o beiju como símbolo de memória e resistência, o evento reforça o papel da cultura como instrumento de fortalecimento comunitário e desenvolvimento sustentável.

Sábado (25)

A abertura acontece às 10h, com a Feira de Agricultura Familiar e Artesanato, que segue até a meia-noite. O espaço reunirá produtos da terra, comidas típicas, arte popular e uma Exposição de Arte e Artesanato com a participação de artistas renomados como Graça Ramos, Lilian Morais, João Martins, Zé Nogueira, Adenilse Romana, Nelma Fonseca, Kau Santana e Lucy Anunciação.

Durante a manhã, o público poderá acompanhar apresentações culturais da Charanga de Irará, grupos de samba de roda e um sarau de poesia com a participação de poetas e escritores como Vladimir Queroz, Rita Pinheiro, Juliana Maciel, Patrícia Ferreira, Danilo Lumiano, Luciano Ferreira, Lindinslva Gomes, Nádia Cerqueira, Maria Santana, Atanael Barros, Viliano Lopes, Sergio Cabeleira, Sheilla Cerqueira, Hércilia Martins, Miriam Benevides, Romildo Alves e Kitute Coelho. À noite, a programação ganha ritmo com shows de Val Macambira, Nilson Aquino e artistas convidados, prometendo emocionar e animar o público com muita música e alegria.

Domingo (26)

O segundo dia será dedicado à partilha de saberes e experiências. O artista plástico Nevison Amorim realizará uma performance artística, pintando ao vivo com o som da música dos cantores convidados. Além disso, Edenilson Andrade, doutorando em gastronomia, conduzirá um bate-papo com as beijuzeiras e, juntamente com as palestrantes Andreia Alcântara e Sarita Silva, vão falar sobre gastronomia da mandioca e sua ancestralidade culinária tradicional no campo e no quilombo.