800 artistas de 60 países desembarcam em Salvador para evento

Entre os nomes confirmados está o de Margareth Menezes, ministra da Cultura - Foto: Divulgação

A capital baiana se prepara para receber, entre os dias 3 e 5 de novembro de 2025, a 2ª edição da Conferência Global Artivism, evento internacional que reunirá cerca de 800 artistas e ativistas de 60 países. O encontro propõe construir um movimento global em torno da arte, cultura, justiça climática e direitos humanos.

Entre os nomes confirmados estão Margareth Menezes, ministra da Cultura do Brasil; Guz Guevara (México), Viviane Ferreira (Brasil), Matthew Nwozaku Blaise (Nigéria), DJ Cavem (EUA), Loica (Chile), Puma (Brasil), Bashar (Palestina), ALT BLK Africa (África) e Mundano (Brasil).

Tudo sobre Cultura em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Após o sucesso da estreia em Joanesburgo (África do Sul), em 2024, que reuniu mais de 2 mil participantes, o evento chega ao Brasil em um momento estratégico, antecipando a COP30, que será realizada em Belém (PA). O objetivo é fortalecer o diálogo global sobre o papel da arte e da cultura na formulação de políticas climáticas e soluções ambientais.

A conferência ocupará diversos espaços culturais de Salvador, como o Hotel da Bahia by Wish, Goethe-Institut, Teatro Gregório de Matos, Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (MUNCAB), Casa do Hip-Hop, Espaço Cultural da Barroquinha e Praça das Artes. Parte da programação será gratuita e aberta ao público.

Durante três dias, os participantes poderão acompanhar mais de 80 painéis, palestras, performances e oficinas, com temáticas que vão da justiça climática à resistência cultural afro-brasileira, passando pela arte como ferramenta de transformação social.

A programação será dividida em três eixos:

Dia 1 – O Presente: análises sobre crises ambientais, políticas e culturais.

Dia 2 – O Passado: imersões nas raízes afro-brasileiras e tradições de resistência.

Dia 3 – O Futuro: cocriação de estratégias e manifestos globais de mobilização.

“A cultura molda nossa imaginação e define o que acreditamos ser possível. Os artistas são agentes centrais da transformação global”, afirma o manifesto oficial do evento.

As inscrições para participação presencial ou remota já estão abertas no site oficial do Global Artivism.