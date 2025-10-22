Musical infantil celebra o folclore e a natureza com histórias e acessibilidade

De Saci a Iara: “Floresta dos Mistérios” encanta público - Foto: Divulgação | Maria Haydêe

Em uma batalha contra o desmatamento, Bel, Rafa e Duda se juntam a seres do folclore brasileiro para impedir a destruição de uma floresta ameaçada pela construção de uma fábrica de celulares. É esse o enredo do musical Floresta dos Mistérios, que desembarca em Salvador neste fim de semana (25 e 26), às 15h e 17h, na CAIXA Cultural. Os ingressos saem por R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada), com vendas exclusivamente pela plataforma Sympla.

Dirigida pelo dramaturgo Márcio Araújo, a história gira em torno de um trio de amigos engajados em salvar a natureza dos planos malignos da prefeita da cidade, Luci Fernandes. Na obra, figuras mitológicas como o Saci, Iara e Boitatá integram a narrativa em defesa do território.

A ideia para criação do espetáculo, segundo Araújo, parte da sua paixão pelo folclore – manifestação cultural que é objeto de sua pesquisa há anos, e do seu ativismo pela causa ambiental.

Para ele, “incorporar as lendas à dramaturgia é importante para fortalecer a identidade brasileira”, afirma.

Guardiã da floresta

Apesar de dialogar diretamente com o público infantil, o espetáculo também é pensado para todas as idades. Há, em Floresta dos Mistérios, um cuidado em abordar assuntos sérios, de forma crítica e sensível para o entendimento da plateia.

“A mensagem principal é que o planeta é de todo mundo. O ser humano se apropria do planeta como se ele fosse o centro. Vivemos aqui com animais, plantas, com coisas visíveis e invisíveis. A intenção é abrir os olhos do público para esse lugar: todos nós somos moradores e temos o direito de estar aqui igualmente”, afirma o diretor.

Para a produtora e atriz Matilde Menezes, que interpreta “Encantada”, a feiticeira guardiã da floresta, as crianças são os principais agentes de construção de um mundo melhor. “Nosso objetivo é fazer com que elas (crianças) saiam do espetáculos não só como meras espectadoras em relação às transformações que estão acontecendo no mundo, mas como protagonistas”, defende Menezes.

A história é contada através de 20 bonecos manipuláveis, de diversos tamanhos e formatos, que interagem com o público e atores.

As canções, originais da obra, são interpretadas e cantadas pelo elenco que dão vida a cada personagem da trama. Clayton Bonardi, Daniela Schitini, Débora Vivan, Joaz Campos, Marcio Araújo, Matilde Menezes e Thalita Passos são os nomes que compõem o elenco.

A ficha técnica conta ainda com Wagner Freire no desenho de luz, Nani Brisque na cenografia, arranjos musicais de Gabriel Moreira e a participação especial da atriz Lavínia Pannunzio em off.

Acessibilidade

Floresta dos Mistérios não discute somente assuntos relacionados ao meio ambiente. A reflexão sobre acessibilidade é algo que perpassa toda a montagem. O musical conta com audiodescrição e tradução em libras incorporados à dramaturgia. A audiodescrição é apresentada no próprio texto e nas músicas do espetáculo, enquanto a tradução em libras é realizada por um personagem surdo, que se comunica diretamente com o público e atores por meio da língua de sinais.

Há também um intérprete em libras, que encena um dos seres elementais da natureza. “Para além dos aspectos artísticos, a gente faz um espetáculo que promove um pensamento sobre um mundo acessível, inclusivo e possível a todas as pessoas” exclama Matilde.

Workshop

Além das apresentações, o projeto realiza o Workshop de Gestão & Produção Cultural Criativa, ministrado pela produtora executiva Bia Ribeiro, da Humanize Produções. Com carga horária total de 6h, será realizado hoje e quarta-feira, das 18h às 21h. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas previamente pelo site da Caixa Cultural Salvador. (www.caixacultural.gov.br)

Floresta dos Mistérios tem patrocínio da CAIXA Cultural e Governo do Brasil.

“Floresta dos Mistérios” / Sábado (25) e domingo (26), às 15h e 17h / CAIXA Cultural Salvador (Rua Carlos Gomes, 57 – Centro) / R$ 20 e R$ 10 / Vendas exclusivamente pelo Sympla, a partir das 12h de hoje

