Exposição gratuita sobre arte brasileira é reaberta no MAM em Salvador

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Obra de Carlos Scliar - exposta na mostra - Foto: Vicente de Mello

O Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA) reabre, nesta semana, a exposição “Uma história da arte brasileira”. A mostra estava temporariamente suspensa para manutenção técnica do espaço.

Agora, baianos e turistas podem visitar o acervo de terça a domingo, das 10h às 18h. A exibição segue em cartaz no Solar do Unhão até o dia 28 de junho, com acesso gratuito ao público.

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Acervo reúne ícones da produção nacional

A exposição apresenta uma seleção robusta de artistas que definiram a identidade visual do país. O percurso inclui nomes como Candido Portinari, Anita Malfatti e Di Cavalcanti, pilares do modernismo.

A mostra também destaca experimentações de Hélio Oiticica e Lygia Clark. A produção contemporânea ganha força com obras de Adriana Varejão, Beatriz Milhazes e Sebastião Salgado.

Trajetória itinerante e conexão com o G20

Concebida originalmente para a cúpula do G20 em 2024, a mostra chega a Salvador após circular por outras capitais. O projeto já passou por Brasília, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.

A iniciativa é fruto de uma parceria com o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). A curadoria é assinada por Raquel Barreto e Pablo Lafuente, que propõem uma organização cronológica das obras.