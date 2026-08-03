Exposição leva 80 fotografias de Pierre Verger para 18 cidades

Na canção Nos Bailes da Vida, o cantor e compositor mineiro Milton Nascimento diz: “todo artista tem de ir aonde o povo está”. A letra serviu de inspiração para a exposição itinerante Caravana Verger, que vai percorrer 18 cidades de cinco estados brasileiros, além do Distrito Federal.

A melodia embala este megaprojeto da Fundação Pierre Verger que vai levar na bagagem 80 fotografias de Verger tiradas nas décadas de 1940 e 1950, e que têm como tema central a cultura popular.

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O ponto de partida é o Acervo da Laje, subúrbio de Salvador, onde a exposição já pode ser visitada até 09 de agosto. Depois, segue para a cidade de Cachoeira, onde o caminhão permanecerá, de 12 a 23 de agosto, na Praça 25 de Junho.

Em seguida, o projeto vai percorrer mais alguns municípios baianos, e parte para os estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Minas Gerais, além do Distrito Federal, carregando painéis de um metro.

Por onde passar, a Caravana vai promover ações formativas e apresentações culturais com artistas locais.

“A exposição também celebra os 80 anos da chegada de Verger à Bahia”, conta Alex Baradel, diretor cultural da Fundação e coordenador geral do projeto. A Caravana ainda tem como objetivo atingir um público que não costuma frequentar galerias. “Será a primeira vez que as imagens de Verger serão expostas em praças públicas”, diz o diretor.

Ainda em parceria com o Acervo da Laje, serão realizadas oficinas de xilogravura, fotografia, cordel e criação com materiais recicláveis, entre outras linguagens. Tudo gratuito.

O professor e pesquisador José Eduardo Santos, fundador do Acervo da Laje fala sobre o ineditismo do projeto.

“Será a primeira vez que essas fotos vão chegar a esses locais. Isso é decolonial na veia. Como diz Bituca, é a arte seguir onde o povo está”, pontua José Eduardo. Todas as ações incluem ferramentas de acessibilidade, as fotos têm audiodescrição e as oficinas contarão com intérprete de Libras.

Reencontro

No final dos anos 1940, Pierre Verger fez diversas viagens ao interior do Nordeste brasileiro, notadamente no interior da Bahia (1946 e 1948) e de Pernambuco (1947 e 1951).

Ao lado dele, estavam alguns amigos, artistas como Carybé, Mário Cravo Junior e Agnaldo Manoel dos Santos. Essa experiência resultou em muitas imagens de pessoas e manifestações culturais locais.

Verger sempre se interessou em fotografar a força da cultura popular e a beleza simples do cotidiano 2

São as fotos destas viagens que integram a Caravana Verger.

Alexandre SanGóes, um dos curadores da mostra, não esconde o entusiasmo com o retorno das fotografias aos locais onde elas foram feitas originalmente. “É um projeto de reencontros. É a fotografia sendo ponte para o reconhecimento dessas pessoas e locais em que foram fotografados”, diz, orgulhoso.

Para Baradel, será um encontro entre passado e presente, mas com uma reflexão sobre o futuro e a identidade desses locais. “Algumas manifestações culturais registradas pela lente de Verger foram preservadas, mas outras se perderam com o tempo”, lamenta o diretor cultural.

Todo o percurso

Agora em agosto e também em setembro, a Caravana Verger vai percorrer quatro cidades da Bahia: Salvador, Cachoeira, Feira de Santana (27/8 a 06/9) e Alagoinhas (10 a 20/9).

Do final de setembro ao final de novembro, a mostra vai adentar o Nordeste e passar por Alagoas - Penedo (24/9 a 04/10) -, Pernambuco - São João (08 a 18/10), Caruaru (22/10 a 01/11) e Vitória de Santo Antão (19 a 29/11) - e Paraíba - Umbuzeiro (05 a 15/11).

De novembro deste ano a abril de 2027, a exposição volta a circular por municípios baianos: Canudos (03 a 13/12), Monte Santo (18 a 28/02), Rio de Contas (04 a 14/3), Brumado (18 a 28/3) e Bom Jesus da Lapa (01 a 11/4).

A mostra chega ao final nos meses de abril e maio de 2027, percorrendo, em Minas Gerias, as cidades de Januária (15 a 25/4), São Francisco (29/4 a 09/5); e Pirapora (13 a 23/5), além de Ceilândia, no Distrito Federal, de 27/5 a 06/6.

Minibio

Pierre Edouard Léopold Verger (1902-1996) nasceu em Paris, no dia quatro de novembro de 1902. Foi um fotógrafo, etnólogo, antropólogo e pesquisador francês que viveu grande parte da sua vida em Salvador.

Realizou um trabalho fotográfico de grande importância nos cinco continentes que visitou. Seu foco era o cotidiano e as culturas populares. Além disto, produziu uma obra escrita, de referência, sobre as culturas afro-baianas e diaspóricas, voltando seu olhar de pesquisador para os aspectos religiosos do candomblé.

Este projeto utilizou recursos captados via Lei Rouanet.

CARAVANA VERGER / ATÉ JUNHO DE 2027 / 18 CIDADES BRASILEIRAS / GRATUITO