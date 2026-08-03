ONDE O POVO ESTÁ
Exposição leva 80 fotografias de Pierre Verger para 18 cidades
Celebrando 80 anos na Bahia, Fundação Pierre Verger lança caravana com acervo da cultura popular
Na canção Nos Bailes da Vida, o cantor e compositor mineiro Milton Nascimento diz: “todo artista tem de ir aonde o povo está”. A letra serviu de inspiração para a exposição itinerante Caravana Verger, que vai percorrer 18 cidades de cinco estados brasileiros, além do Distrito Federal.
A melodia embala este megaprojeto da Fundação Pierre Verger que vai levar na bagagem 80 fotografias de Verger tiradas nas décadas de 1940 e 1950, e que têm como tema central a cultura popular.
O ponto de partida é o Acervo da Laje, subúrbio de Salvador, onde a exposição já pode ser visitada até 09 de agosto. Depois, segue para a cidade de Cachoeira, onde o caminhão permanecerá, de 12 a 23 de agosto, na Praça 25 de Junho.
Em seguida, o projeto vai percorrer mais alguns municípios baianos, e parte para os estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Minas Gerais, além do Distrito Federal, carregando painéis de um metro.
Por onde passar, a Caravana vai promover ações formativas e apresentações culturais com artistas locais.
“A exposição também celebra os 80 anos da chegada de Verger à Bahia”, conta Alex Baradel, diretor cultural da Fundação e coordenador geral do projeto. A Caravana ainda tem como objetivo atingir um público que não costuma frequentar galerias. “Será a primeira vez que as imagens de Verger serão expostas em praças públicas”, diz o diretor.
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Ainda em parceria com o Acervo da Laje, serão realizadas oficinas de xilogravura, fotografia, cordel e criação com materiais recicláveis, entre outras linguagens. Tudo gratuito.
O professor e pesquisador José Eduardo Santos, fundador do Acervo da Laje fala sobre o ineditismo do projeto.
“Será a primeira vez que essas fotos vão chegar a esses locais. Isso é decolonial na veia. Como diz Bituca, é a arte seguir onde o povo está”, pontua José Eduardo. Todas as ações incluem ferramentas de acessibilidade, as fotos têm audiodescrição e as oficinas contarão com intérprete de Libras.
Reencontro
No final dos anos 1940, Pierre Verger fez diversas viagens ao interior do Nordeste brasileiro, notadamente no interior da Bahia (1946 e 1948) e de Pernambuco (1947 e 1951).
Ao lado dele, estavam alguns amigos, artistas como Carybé, Mário Cravo Junior e Agnaldo Manoel dos Santos. Essa experiência resultou em muitas imagens de pessoas e manifestações culturais locais.
Verger sempre se interessou em fotografar a força da cultura popular e a beleza simples do cotidiano 2
São as fotos destas viagens que integram a Caravana Verger.
Alexandre SanGóes, um dos curadores da mostra, não esconde o entusiasmo com o retorno das fotografias aos locais onde elas foram feitas originalmente. “É um projeto de reencontros. É a fotografia sendo ponte para o reconhecimento dessas pessoas e locais em que foram fotografados”, diz, orgulhoso.
Para Baradel, será um encontro entre passado e presente, mas com uma reflexão sobre o futuro e a identidade desses locais. “Algumas manifestações culturais registradas pela lente de Verger foram preservadas, mas outras se perderam com o tempo”, lamenta o diretor cultural.
Todo o percurso
Agora em agosto e também em setembro, a Caravana Verger vai percorrer quatro cidades da Bahia: Salvador, Cachoeira, Feira de Santana (27/8 a 06/9) e Alagoinhas (10 a 20/9).
Do final de setembro ao final de novembro, a mostra vai adentar o Nordeste e passar por Alagoas - Penedo (24/9 a 04/10) -, Pernambuco - São João (08 a 18/10), Caruaru (22/10 a 01/11) e Vitória de Santo Antão (19 a 29/11) - e Paraíba - Umbuzeiro (05 a 15/11).
De novembro deste ano a abril de 2027, a exposição volta a circular por municípios baianos: Canudos (03 a 13/12), Monte Santo (18 a 28/02), Rio de Contas (04 a 14/3), Brumado (18 a 28/3) e Bom Jesus da Lapa (01 a 11/4).
A mostra chega ao final nos meses de abril e maio de 2027, percorrendo, em Minas Gerias, as cidades de Januária (15 a 25/4), São Francisco (29/4 a 09/5); e Pirapora (13 a 23/5), além de Ceilândia, no Distrito Federal, de 27/5 a 06/6.
Minibio
Pierre Edouard Léopold Verger (1902-1996) nasceu em Paris, no dia quatro de novembro de 1902. Foi um fotógrafo, etnólogo, antropólogo e pesquisador francês que viveu grande parte da sua vida em Salvador.
Realizou um trabalho fotográfico de grande importância nos cinco continentes que visitou. Seu foco era o cotidiano e as culturas populares. Além disto, produziu uma obra escrita, de referência, sobre as culturas afro-baianas e diaspóricas, voltando seu olhar de pesquisador para os aspectos religiosos do candomblé.
Este projeto utilizou recursos captados via Lei Rouanet.
CARAVANA VERGER / ATÉ JUNHO DE 2027 / 18 CIDADES BRASILEIRAS / GRATUITO