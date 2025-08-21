Fafá de Belém recebe título de cidadã soteropolitana e revela novo nome

A cantora recebeu o título nesta quinta-feira (21) - Foto: Antonio Queiroz | CMS

Fafá de Belém é a mais nova cidadã soteropolitana. A cantora recebeu o título na noite desta quinta-feira, 21, na Câmara de Vereadores de Salvador, proposto pelo vereador Felipe Santana, do PSD.

Durante a cerimônia, a artista agradeceu o carinho do público soteropolitano com ela e afirmou que renasceu na data de hoje. “Eu digo que nasci três vezes. A primeira em 1956, em Belém do Pará, parida por minha mãe e recebida pelo meu pai, Joaquim Guerreiro. Eu nasço pela segunda vez em janeiro de 1975, no palco do Teatro de Vila Velha, pelas mãos do Alberto Santana”, disse ela.

“E renasço hoje pela terceira vez. Nasci como Fafá de Belém e renasço hoje, aqui dentro, com o amor de todos vocês, mas nos cuidados pré natais de Felipe Santana. [...] Me tornando Fafá de Salvador”, completou ela, brincando sobre seu novo nome.

Homenagem

Em entrevista durante o evento, Felipe Santana afirmou que escolheu homenagear Fafá por tudo que ela representa para Salvador e para a democracia do Brasil, citando a influência dela no movimento político Diretas Já.

“Tivemos a iniciativa de conceder o título de cidadã soteropolitana à Fafá de Belém, que começou sua carreira aqui em Salvador, no Teatro Vila Velha e esse ano comemora 50 anos de carreira. Além de ser uma grande artista, falar e cantar a música popular brasileira, é uma mulher guerreira, que venceu na vida como profissional e teve um papel fundamental também na democracia”, afirmou.

“Fafá foi uma das vozes e uma das pessoas que inspirou a ‘Diretas Já’. Em tempos de democracia difícil, que algumas pessoas querem colocar a nossa democracia em xeque, é importante sempre reafirmar que o Brasil é um país democrático e viva a democracia, viva a Fafá de Belém, viva seus 50 anos de carreira”, reforçou.

Presente durante a cerimônia, a jornalista Rita Batista afirmou que Fafá é uma potência e deve ser exata em Salvador e na Bahia. “Gente, Fafá de Belém já é patrimônio soteropolitano e patrimônio baiano. Inclusive, atenção Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, a Câmara já está fazendo aqui o papel dela”, disse ela.

“Fafá é um monumento, né? Essa voz é um monumento. Essa mulher que é a voz da Amazônia, a voz das Diretas Já, que lutou pela redemocratização do Brasil e tem uma importância enorme em marcar o norte do país no nosso calendário, especialmente o Pará, mas o norte do país que às vezes é tão esquecido e que é uma região tão rica, tão bonita, cheia de culturas, potências e riquezas. Então, eu acho que a gente precisa mesmo aplaudir Fafá de Belém sempre, na primeira fila e de pé”, finalizou.

Relação com a Bahia

Homenageada da noite, Fafá de Belém também concedeu uma entrevista antes da cerimônia e afirmou que possui uma relação de amor e afeto com a Bahia, mais especificamente com Salvador, primeira capital do país.

“Para mim é uma honra muito grande. O primeiro show que eu fiz na minha vida foi no Teatro Vila Velha. Eu nunca tinha subido no palco. Durante dois anos foi conversado, eu não queria ser cantora, nunca pensei em nada disso e a Bahia já me abraçou”, disse ela.

“Eu ia ficar aqui por três semanas, mas fiquei três meses. Fiz inúmeros amigos e esses amigos vêm comigo a vida toda. A música, amigos queridos, chefes, cozinheiros, músicos, radialistas e vocês da imprensa sempre me recebem com muito carinho”, reforçou.

“Então, quando eu recebi, alguém soprou que havia uma possibilidade desse título, eu fiquei muito emocionada. E o que eu quero dizer é que eu posso honrar esse título como tanto está me honrando recebê-lo hoje. Eu fico muito feliz muito feliz e tô louca para que o TCA fique pronto pra gente fazer o novo espetáculo aqui”, completou.

Durante o bate papo, a cantora também revelou que possui diversas lembranças boas da Bahia ao longo de sua vida. “Acho que a coisa mais avassaladora foi quando eu entrei, que eu desci do aeroporto e passei pelo bambuzal. Aquilo é uma coisa inesquecível e toda vez que eu passo por ali, eu considero que estou entrando num portal. Atravessando um portal de felicidade, alegria, colorido, axé e muito carinho”, disparou.

“Eu sempre fui muito acarinhada aqui. Então, só tenho a agradecer a esse povo todo, de toda a Bahia, de Salvador especificamente e ao meu querido vereador, que é o meu mais recente amigo de infância [risos]”, concluiu ela.