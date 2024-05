Famosos relembram morte de Paulo Gustavo: "Ele estará sempre aqui" | A TARDE

Paulo Gustavo foi relembrado em homenagens feitas por amigos famosos, neste sábado, 4. O ator morreu aos 42 anos de idade, há exatos três anos, em decorrência de complicações da Covid-19.

Algumas das homenagens, inclusive, ligaram o humorista a cantora Madonna, de quem ele era fã. A atriz Ingrid Guimarães, por exemplo, publicou um vídeo de Paulo Gustavo interpretando a Senhora dos Absurdos, personagem de seu programa 220 Volts, em que cita um show da Madonna no Rio de Janeiro. A artista faz um megashow na Praia de Copacabana neste sábado.

Na legenda ela ainda explicou: “Essa data ele estreou Minha Mãe é uma Peça. Essa data eu e Lolo estreamos Cócegas. Essa data ele se foi. Essa data Madonna veio. Essa data a gente sempre acorda e pergunta: por que mesmo, hein? A essa hora ele estaria atazanando todo mundo para encontrar no show da Madonna! Saudades eternas, Gusti”.



Marcus Majella postou um vídeo em que Paulo Gustavo faz sua própria versão do clipe de “Bitch, I’m Madonna“. “Em 2015 quando Madonna lançou ‘Bitch I’m Madonna’, Paulo Gustavo ficou tão empolgado com o clipe que resolveu fazer sua própria versão com os personagens de 220 volts. Hoje, certamente, ele estaria em êxtase com essa apresentação em Copacabana e me mandando mil fotos do look que ele iria usar pra assistir a mamãe do pop”, completou o ator.

O dermatologista Thales Bretas, viúvo do humorista, também fez uma publicação para homenagear o ator. Thales publicou uma foto do ator ao lado dos filhos do casal, os gêmeos Gael e Romeu, ainda bebês e escreveu na legenda: "Ainda que eu tente não me incomodar tanto com essa data, uma melancolia me arrebata antes, durante e depois dela. Embora eu não fale muito publicamente sobre o luto, ele mora dentro de mim, quer eu queira, quer não".

Mônica Martelli: "Três anos sem sua risada. Essa risada única que abriu todos os caminhos para nossa intimidade. Todas as situações da minha vida, penso sempre o que você estaria me dizendo, o que você estaria pensando e como você estaria agindo. Seu amor era AÇÃO! Muita saudade."

Tata Werneck: "Sonhei com você de novo. Eu sonho tanto com você. Eu penso tanto em você. Você será sempre presente em nossas vidas. Fui em Aparecida essa semana e pedi missa pra você, pra Tati e pra denguinho. Só de lerem seu nome, as pessoas se emocionam. Você é inesquecível, meu amigo. E eu te amo muito. Que você esteja em paz e tenha aprendido a descansar."

Mariana Xavier: "Três anos sem a genialidade, a generosidade e a alegria atazanada de Paulo Gustavo... A saudade é o amor dizendo que ainda existe e existirá pra sempre."



